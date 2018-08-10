Вызывает рак: названа опасность самой популярной косметической услуги

Так, вероятность развития рака увеличивается из-за опасных веществ, входящих в состав красок для волос. Канцерогены проникают через кожу и накапливаются в организме. Поэтому специалисты не рекомендуют окрашивать волосы часто, особенно если для этого нет особых оснований, например, женщине не нужно скрывать седину.

Отмечается, что процедуру лучше не проводить молодым женщинам, которые просто хотят изменить имидж. Для окрашивания волос можно применять натуральные краски, к примеру, хну.