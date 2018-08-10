Искусственные ногти грозят женщинам опасными аллергиями

Эксперты рассказали о том, что разнообразные химикаты в лаках для ногтей делают со здоровьем человека. Любителям акриловых и гелевых лаков грозят аллергические реакции, способные распространиться на лицо и гениталии.
Если верить Британской ассоциации дерматологов, использующиеся в акриловых и гелевых лаках для ногтей химикаты вызывают целую аллергическую эпидемию. У более чем 2,4% женщин имеются аллергии на эти вещества, известные под названием метакрилаты. Из-за них кожа может покрываться тяжелый сыпью, вызывающей сильный зуд. Причём подобные аллергические реакции могут распространяться на все, с чем соприкасаются ногти, включая глазные яблоки, лицо и даже зону гениталий. В экстремальных случаях женщин ожидают отеки рук и проблемы при дыхании.
Эксперты-дерматологи называют эту вспышку аллергий феноменом в Европе. Предыдущие исследования показали, что 93% аллергических реакций на метакрилаты наблюдаются у женщин. Хотя эти реакции проходят гораздо тяжелее, если люди проводят маникюр дома, даже профессиональное использование лаков для ногтей на основе акрила и геля может вызывать подобные осложнения, особенно если мастера ногтевого сервиса имеют низкую профессиональную подготовку.
"Люди должны понимать, что они могут столкнуться с со смертельно опасной аллергией из-за искусственных ногтей, - говорят эксперты. - У многих женщин аллергия не диагностируется, поскольку они не связывают ее симптомы с ногтями. Особенно, если эти симптомы отмечаются в каких-то других зонах тела. Но очень важно получить диагноз для того, чтобы в будущем избегать воздействия этого аллергена. Кроме того, из-за него в организме могут возникать длительные последствия, особенно при лечении зубов и хирургических операциях, где используются устройства, также содержащие эти аллергены".