Искусственные ногти грозят женщинам опасными аллергиями

Если верить Британской ассоциации дерматологов, использующиеся в акриловых и гелевых лаках для ногтей химикаты вызывают целую аллергическую эпидемию. У более чем 2,4% женщин имеются аллергии на эти вещества, известные под названием метакрилаты. Из-за них кожа может покрываться тяжелый сыпью, вызывающей сильный зуд. Причём подобные аллергические реакции могут распространяться на все, с чем соприкасаются ногти, включая глазные яблоки, лицо и даже зону гениталий. В экстремальных случаях женщин ожидают отеки рук и проблемы при дыхании.

Эксперты-дерматологи называют эту вспышку аллергий феноменом в Европе. Предыдущие исследования показали, что 93% аллергических реакций на метакрилаты наблюдаются у женщин. Хотя эти реакции проходят гораздо тяжелее, если люди проводят маникюр дома, даже профессиональное использование лаков для ногтей на основе акрила и геля может вызывать подобные осложнения, особенно если мастера ногтевого сервиса имеют низкую профессиональную подготовку.