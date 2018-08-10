Как есть фастфуд и не толстеть

Все знают, что фастфуд может серьезно навредить фигуре человека и даже здоровью. Но отказать себе в удовольствии отведать сочный бургер с соленой картошкой фри не каждый в силах. Действительно, даже на самом правильном питании человек не уверен в том, что он никогда не прикоснется к чему-то вредному, но очень уж вкусному. Однако существует некоторые правила, которые позволяют людям есть фастфуд и не толстеть. О них сегодня и пойдет речь.
Решите, как часто можете позволить себе вредное
Правильное питание может утомлять человека, ведь запрещенные продукты постоянно находятся в зоне видимости. Даже фитоняшки не отказывают себе в удовольствии иногда съесть что-нибудь эдакое, чтобы утолить психологический голод. Чтобы быть как эти люди, умеющие включать в рацион фастфуд, нужно определить, сколько раз в неделю вы можете позволить себе отдых от правильного питания. Это не говорит о том, что фастфуд должен стать основой вашего питания. Если вы каждый день будете есть вредную пищу, то метод просто не будет работать. К тому же некоторые продукты нужно заменить на другие, а часть вообще исключить из рациона. Так, белый рис лучше заменить на коричневый, обычные макароны — на те, что сделаны из твердых сортов пшеницы. При соблюдении этих правил и включении, к примеру, раз в неделю шоколадки или бургера, вы сможете похудеть. Так называемые читмилы практикуют многие спортсмены, пишет Medikforum.ru.
Ставьте четкую цель
Цель «похудеть» не является как таковой целью. Нужно указывать конкретное количество килограммов, которые хотите сбросить, сантиметров на талии, от которых хотите избавиться. То же самое касается и еды. Например, снижать количество съеденного сладкого, а не сразу отказываться от него. Сегодня вы едите три пирожных вместо пяти, а завтра всего одно. В итоге вы сможете снизить число потребляемого фастфуда и другой вредной пищи, но при этом не исключать из рациона насовсем.
Ешьте медленно
Не зря различные диетологи говорят о том, что прием пищи должен быть продолжительным по времени. Человек должен наслаждаться каждым кусочком съеденного. Чем дольше длиться прием пищи, тем меньше вы сможете съесть. А как известно, фастфуд потребляют крайне быстро, соответственно, и съедают больше, чем того требует организм. Если вы будете тщательно пережевывать каждый кусочек бургера, почувствуете насыщение еще до того, как его доедите.
Прекратите доедать все до конца
Продолжая прошлое правило, стоит сказать, что не нужно все время слушать маму и доедать все до конца. Дело в том, что порции могут быть слишком большими, особенно если вы не накладывали еду себе сами. Не нужно угождать каждому, пытаться не обидеть хозяйку или родителей. Ваше: «Я наелся», будет более чем основательным аргументом в случае, если вы действительно больше не хотите есть.
Не ешьте фастфуд на пустой желудок
Довольно часто люди, переходя на правильное питание, ограничивают количество здоровой еды в пользу вредной. Но это неправильно, так как самообладание человека находится на низком уровне, когда мы голодны. Велика вероятность съесть больше положенного. Договоритесь с самим собой, что сможете позволить себе фастфуд, но только в том случае, если съедите что-то правильное.
Считайте калории
Подсчет калорий многим кажется довольно хлопотным делом. Втянувшись, вы понимаете, что жить без этого не можете. Благо, сейчас не приходится вручную записывать в «дневничок питания» все съеденное и высчитывать калории — за вас это сделают электронные счетчики, которые доступны для всех смартфонов. Просто вносите блюда в ежедневный рацион, в том числе и то, что принадлежит к фастфуду, чтобы следить за своим питанием. Так вы сможете не выйти за рамки общей калорийности и в то же время позволить себе что-то эдакое.
Выбирайте правильный фастфуд
При слове «фастфуд» в голове, пожалуй, каждого человека всплывают образы картофеля фри, газировки и бургера. Но даже вредная еда может быть относительно полезной. Сейчас большинство общепитов разработали позиции, которые позволяют человеку, следящему за фигурой, тоже питаться такой едой. К ним можно отнести различные салаты, соки, даже некоторые десерты. А вместо бургера всегда можно выбрать ролл с минимальным количеством калорий. Не забывайте контролировать объем порции, чтобы не съесть больше положенного.
Правильные добавки в фастфуд
Довольно часто кассиры в ресторанах быстрого питания предлагают различные добавки к выбранному вами блюду. Нужно быть немного хитрее, чтобы вреда для фигуры было меньше. Вместо сыра и бекона попросите добавку в виде огурчиков и салата, откажитесь от соли для картошки фри, выбирайте мясо, обжаренное на гриле, а не в масле. Соусы следует подавать отдельно, а не заливать все блюдо. Вместо майонеза или сметаны возьмите уксус или масло.
Выбирайте местную кухню
Знаменитые международные сети ресторанов быстрого питания не отличаются малой калорийностью блюд. А вот заведения местной кухни будут гораздо полезнее. Если голод вас сильно замучал, то лучше отправиться именно в такую забегаловку, где быстренько перекусить блинчиками, к примеру. Это в стократ безопаснее, чем картофель фри с бургером, запитые газированной водой.
Но если поблизости нет таких заведений, а голод утолить хочется, то можно взять два бургера. Да, мы не опечатались, именно два. Уберите из них булочки, оставьте котлеты с овощами, которые можно без опаски есть. Это не так сильно навредит вашей талии. Кроме того, лучше выбирать не свиные блюда, а выполненные из говядины или еще лучше курицы. В этих видах мяса намного меньше жира. А на десерт вместо пирожка лучше съесть яблоко, морковные палочки или дольки из фруктов. Вместо газировки стоит пить чистую воду или чай.
Не берите «диетические» блюда
Не все, что обозначено словом «диетический», на самом деле является таковым. Уточняйте состав, калорийность блюд, если хотите следить за фигурой и есть фастфуд. Только так вы сможете понять, какое блюдо будет более диетическим.