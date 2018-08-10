Как есть фастфуд и не толстеть

Решите, как часто можете позволить себе вредное

Правильное питание может утомлять человека, ведь запрещенные продукты постоянно находятся в зоне видимости. Даже фитоняшки не отказывают себе в удовольствии иногда съесть что-нибудь эдакое, чтобы утолить психологический голод. Чтобы быть как эти люди, умеющие включать в рацион фастфуд, нужно определить, сколько раз в неделю вы можете позволить себе отдых от правильного питания. Это не говорит о том, что фастфуд должен стать основой вашего питания. Если вы каждый день будете есть вредную пищу, то метод просто не будет работать. К тому же некоторые продукты нужно заменить на другие, а часть вообще исключить из рациона. Так, белый рис лучше заменить на коричневый, обычные макароны — на те, что сделаны из твердых сортов пшеницы. При соблюдении этих правил и включении, к примеру, раз в неделю шоколадки или бургера, вы сможете похудеть. Так называемые читмилы практикуют многие спортсмены, пишет Medikforum.ru.

Ставьте четкую цель

Цель «похудеть» не является как таковой целью. Нужно указывать конкретное количество килограммов, которые хотите сбросить, сантиметров на талии, от которых хотите избавиться. То же самое касается и еды. Например, снижать количество съеденного сладкого, а не сразу отказываться от него. Сегодня вы едите три пирожных вместо пяти, а завтра всего одно. В итоге вы сможете снизить число потребляемого фастфуда и другой вредной пищи, но при этом не исключать из рациона насовсем.

Ешьте медленно

Не зря различные диетологи говорят о том, что прием пищи должен быть продолжительным по времени. Человек должен наслаждаться каждым кусочком съеденного. Чем дольше длиться прием пищи, тем меньше вы сможете съесть. А как известно, фастфуд потребляют крайне быстро, соответственно, и съедают больше, чем того требует организм. Если вы будете тщательно пережевывать каждый кусочек бургера, почувствуете насыщение еще до того, как его доедите.

Прекратите доедать все до конца

Продолжая прошлое правило, стоит сказать, что не нужно все время слушать маму и доедать все до конца. Дело в том, что порции могут быть слишком большими, особенно если вы не накладывали еду себе сами. Не нужно угождать каждому, пытаться не обидеть хозяйку или родителей. Ваше: «Я наелся», будет более чем основательным аргументом в случае, если вы действительно больше не хотите есть.

Не ешьте фастфуд на пустой желудок