На СДВГ у детей влияют привычки родителей

СДВГ, который имеется у минимум трех процентов населения планеты, и представляет собой неврологически-поведенческое расстройство, формируется на фоне на фоне нарушений в биологическом механизме синтеза серотонина и дофамина. Основные проявления этого расстройства развития – невнимательность, гиперактивность и импульсивность, дети с СДВГ отличаются непослушанием, склонностью к сильным истерикам, плохой способностью контактировать. В долгосрочной перспективе СДВГ может стать причиной развития расстройства психики или других проблем, таких, как сомнительное, рискованное поведение, плохая успеваемость, низкая самооценка.

Южнокорейские ученые, представляющие Кенбукский национальный университет, проанализировали данные о двадцати трех с половиной тысячах детей, у которых были выявлены признаки СДВГ, пишет Medikforum.ru.

«Мы сопоставили эти данные с некоторой информацией о родителях детей, и выяснили, что факторы жизни родителей играют весьма важную роль в формировании расстройства. Особенно такие факторы, как депрессия и курение», - рассказали авторы работы.

Также, по мнению исследователей, среди причин СДВГ могут быть пренатальный стресс матерей и чрезмерное увлечение женщин соцсетями.