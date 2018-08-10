На СДВГ у детей влияют привычки родителей

Ученые из Южной Кореи поделились результатами нового исследования, данные которого они опубликовали в журнале Asia-Pacific Psychiatry. Согласно приведенной информации родители детей, имеющих синдром дефицита внимания и гиперактивности, отличаются некоторыми общими характеристиками и привычками.
СДВГ, который имеется у минимум трех процентов населения планеты, и представляет собой неврологически-поведенческое расстройство, формируется на фоне на фоне нарушений в биологическом механизме синтеза серотонина и дофамина. Основные проявления этого расстройства развития – невнимательность, гиперактивность и импульсивность, дети с СДВГ отличаются непослушанием, склонностью к сильным истерикам, плохой способностью контактировать. В долгосрочной перспективе СДВГ может стать причиной развития расстройства психики или других проблем, таких, как сомнительное, рискованное поведение, плохая успеваемость, низкая самооценка.
Южнокорейские ученые, представляющие Кенбукский национальный университет, проанализировали данные о двадцати трех с половиной тысячах детей, у которых были выявлены признаки СДВГ, пишет Medikforum.ru.
«Мы сопоставили эти данные с некоторой информацией о родителях детей, и выяснили, что факторы жизни родителей играют весьма важную роль в формировании расстройства. Особенно такие факторы, как депрессия и курение», - рассказали авторы работы.
Также, по мнению исследователей, среди причин СДВГ могут быть пренатальный стресс матерей и чрезмерное увлечение женщин соцсетями.
«За период с 2005 по 2014 год число детей с СДВГ увеличилось в четыре раза. В шесть раз чаще синдром ставили тем детям, у которых хотя бы один из родителей страдал депрессией. На 60% риск развития СДВГ у тех детей, родители которых выкуривают более 15 сигарет в день», - поделились авторы работы.