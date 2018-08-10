Как сжечь 300 калорий всего за десять минут

Можно ли сжечь 300 калорий за десять минут? Эксперты назвали три простых способа, существенно ускоряющие процесс сжигания жира.
Совсем не требуется тратить большие деньги на покупку абонемента в спортзал для того, чтобы с помощью самого современного оборудования бороться с лишним весом. Недавно ученые доказали, что даже такие виды домашней активности, как мытье окон, борьба с пылью и оттирание ванной комнаты уже положительно влияют на исчезновение жира в области живота. Однако нельзя убираться бесконечно, а кроме того, у людей не всегда бывает достаточное количество времени на генеральную уборку. Есть менее затратные по времени и даже более эффективные способы сжигания калорий за считанное количество времени, передает Medikforum.ru.
1. Прыжки. Встаньте, ноги поставьте на ширину плеч. Начните медленно приседать, вытянув руки перед собой, а на середине этого процесса подпрыгните. Когда вы приземлитесь, то чуть отклоните тело назад и снова медленно присядьте. Выполните 10 повторений с 30-секундным интервалом, а затем еще 30 повторений с 10-секундным отдыхом. Этого достаточно.
2. Отжимания в стиле Человека-паука. Отжимания от пола это великолепное упражнение для проработки множества мышц в организме, а вот эта версия в стиле Человека-паука еще лучше. Займите обычную позу для отжиманий, но когда вы будете наклоняться ближе к полу, то одновременно отводите в сторону колени до уровня бедер. Возвращайтесь к исходной позиции и повторяйте. 10 повторений с интервалом в 30 секунд, и до 25 повторений с интервалом в 10 секунд.
3. Бег. Речь идет не о марафонской дистанции, и даже не о забеге на 5 км. Необходимо очень быстро бежать в течение 10 секунд, затем 30 секунд отдыхать, после чего повторять эту пробежку. Можно делать это как на беговой дорожке, в какой-нибудь большой комнате или где-нибудь на улице. По мере улучшения спортивных показателей увеличиваете продолжительность забега до 20 секунд с отдыхом в 10 секунд.