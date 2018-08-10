Как сжечь 300 калорий всего за десять минут

Совсем не требуется тратить большие деньги на покупку абонемента в спортзал для того, чтобы с помощью самого современного оборудования бороться с лишним весом. Недавно ученые доказали, что даже такие виды домашней активности, как мытье окон, борьба с пылью и оттирание ванной комнаты уже положительно влияют на исчезновение жира в области живота. Однако нельзя убираться бесконечно, а кроме того, у людей не всегда бывает достаточное количество времени на генеральную уборку. Есть менее затратные по времени и даже более эффективные способы сжигания калорий за считанное количество времени, передает Medikforum.ru.

1. Прыжки. Встаньте, ноги поставьте на ширину плеч. Начните медленно приседать, вытянув руки перед собой, а на середине этого процесса подпрыгните. Когда вы приземлитесь, то чуть отклоните тело назад и снова медленно присядьте. Выполните 10 повторений с 30-секундным интервалом, а затем еще 30 повторений с 10-секундным отдыхом. Этого достаточно.

2. Отжимания в стиле Человека-паука. Отжимания от пола это великолепное упражнение для проработки множества мышц в организме, а вот эта версия в стиле Человека-паука еще лучше. Займите обычную позу для отжиманий, но когда вы будете наклоняться ближе к полу, то одновременно отводите в сторону колени до уровня бедер. Возвращайтесь к исходной позиции и повторяйте. 10 повторений с интервалом в 30 секунд, и до 25 повторений с интервалом в 10 секунд.