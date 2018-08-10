Жена Алексея Будылина рассказала, каково это – переехать с семьей в чужую страну

Все ли на борту?

Единственной, кто сопротивлялся нашим планам поменять место жительства, с самого начала была наша дочь Малена. Она рыдала, кричала, устраивала драмы, затем радовалась, рассказывала друзьям, потом снова пускалась в плач - и так много-много раз, как на американских горках. Конечно, мы понимали, что у нее есть друзья, увлечения, привязанности, потребности, которых мы, по ее словам, хотели ее безжалостно лишить. Но мы ведь предлагали ей и кое-что взамен, как нам казалось, даже более стоящее. Так считали мы, взрослые, но она продолжала видеть это изменение жизни лишь в мрачных красках. Большим подспорьем оказалась поддержка моего отца и родителей Алексея, которые убеждали ее, что нам действительно следует поехать и испытать себя. Малена, кстати, девушка неглупая, поэтому она быстро нашла козырную карту, которую почти нечем было крыть: «Ну как ты можешь оставить здесь одного своего родного отца?!» Да, эта мысль была не из приятных, но простите мне мою эгоистичность и позвольте жить в гармонии со своей душей, тем более что отец прозябание здесь тоже не приветствовал.

Разумеется, нам было важно познакомиться с опытом тех, кто уже проделали этот путь, потому что мы уезжали не с пустыми руками, а с двумя детьми, за жизнь которых несли ответственность. Но все из тех, кто жили за границей в одиночку, вдвоем, с детьми или без них, буквально в один голос уверяли, что это был крайне полезный опыт в их жизни, и если бы еще представилась такая возможность, они бы без колебаний воспользовались ею. Их наказ звучал так: «Вы обязательно должны поехать!»

Жизнь в режиме ожидания

Уточнение срока отъезда оказалось сложней, чем мы планировали. Алексей поступил на работу со ставкой в 75%, но к январю 2018 года, когда мы должны были за ним последовать, его занятость должна была возрасти до максимума. Это означало, что не будет больше полетов в Эстонию и увеличится занятость на месте. Весь 2017 год Алексей жил как Фигаро – в двух странах одновременно. Меня удивило, насколько быстро он адаптировался в Швейцарии, с каким удовольствием делился кусочками тамошней жизни и насколько плохо скрывал, что ему уже не терпится вернуться. Ярче всего бросалась в глаза его удовлетворенность работой. В каком-то смысле даже трудно назвать работой увлеченность человека тем, что дарит ему творческое наслаждение, позволяет самореализоваться и наполнять свою жизнь смыслом.

Уже осенью Малена предупредила школу и одноклассников, что с середины учебного года, в январе, исчезнет. Александр также заранее рассказал в садике, что скоро уедет в Чвейчарию и будет там с Рональдо играть в футбол. С ним было невероятно легко, он действительно ждал переезда и никаких драм не устраивал. Но к январю обновленный договор Алексея все еще не был подписан, и наша жизнь застыла на месте.

Невероятно, но Малена продолжала спокойно ходить в школу, хотя могла этого уже и не делать! Поскольку в Швейцарии ей снова предстоит пойти в 10-й класс, но теперь уже на немецком, то пока ей пришлось сосредоточиться именно на изучении языка. Мне вообще-то надоело жить в режиме ожидания. Но в то же время было здорово, что с каждым месяцем солнце Эстонии все больше заглядывало в наши окна, что удалось удачно продать квартиру, в которой мы провели 13 лет, завершить все незавершенные дела, раздать ненужные больше вещи, попрощаться с друзьями и знакомыми – а тем временем в Швейцарии Алексей в поте лица искал нам новый дом, школу, садик...