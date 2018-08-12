Разнообразие в питание может быть вредным для здоровья

Все мы не раз слышали о том, что людям необходима разнообразная диета, которая включает самые разные пищевые группы. Однако ученые из Университета Техаса выяснили, что употребление слишком большого разнообразия продуктов может, в реальности, приводить к набору лишнего веса из-за того, что человек будет испытывать ощущение голода с запозданием. Кроме того, подобный стиль питания не позволяет строго контролировать объем калорий, что грозит перееданием. При этом авторы исследования согласны с тем, что словосочетание разнообразная диета не имеет строгого научного объяснения. У ученых нет инструмента измерения этого разнообразия, сообщает Medikforum.ru.

По мнению исследователей, хотя употребление различных типов пищи позволяет нам не заскучать из-за однообразного питания, это же делает большей вероятность поглощения нездоровых продуктов вроде тортов, газировки, пончиков и печенья. Люди делают это, считая, что в умеренных количествах любая пища не вредна. Проведя метаанализ множества исследований, опубликованных в период с 2000 по 2017 годы, ученые не смогли найти доказательств того, что употребление разнообразных продуктов питания помогает людям придерживаться более здоровой диеты или худеть.