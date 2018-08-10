Вот какие цвета будут модными этой осенью. Какой вам нравится больше всего?

Все цвета - от насыщенных теплых осенних оттенков до холодного зимнего блюза, от футуристических металликов до потрясающего неона, призваны сделать сумрачные осень и зиму яркими, энергичными, романтичными и запоминающимися, пишет Lifter.com.ua.

1. Богатые осенние оттенки

Красная груша

Какой оттенок опишет осень лучше, чем красный? Red Pear (красная груша) - идеальное воплощение романтических осенних дней, и одна из главных тенденций цвета осень-зима 2018-2019 годов.

Храбрый мак

Valiant Poppy - яркий и мерцающий оттенок красного цвета, который пробился в различные коллекции осени 2018 года. Это совершенно сбалансированный оттенок, зарекомендовавший себя как одна из ведущих тенденций цвета осень-зима 2018-2019 года.

2. Женственные розовый и фиолетовый

Розовый павлин

Очередное пришествие розового! Pink Peacock (розовый павлин) - яркий и заметный, он отлично подойдет вам, если вы не боитесь привлечь к себе внимание.

Яркая Фуксия

Фуксия - знаменитый пурпурно-розовый цвет, будет главной тенденцией осени 2018 года. Фуксия была на подиумах у Майкла Корса и Оскара де ла Рента, у Адама Сельмана и Кушни и Окса.

Мягкий розовый

Mellow Rose - мягкий розовый, который можно легко упустить из виду, если бы он не доминировал на подиуме во всех осенних коллекциях.

Ультрафиолетовый

Ультрафиолетовый выбрали как цвет 2018 года, но в реальности он немного мягче, чем следует из названия.

Лепесток крокуса

Более мягкая, пастельно-тонированная версия фиалки, Crocus Petal (лепесток крокуса) - одна из самых женственных тенденций цвета осень-зима 2018-2019 годов, которую вы можете легко перенести с осени на лето.

3. Зимний блюз

Саргассово море

Саргассово море идеально подходит для предстоящего сезона. Цвет появился на подиуме вместе с несколькими другими ключевыми тенденциями осенне-зимнего 2018-2019 года.

Туманный голубой

Nebulas Blue - это противоположность тому, что можно было бы ожидать от цветовых тенденций осень-зима 2018 года. Этот летний цвет дизайнеры комбинировали с белым и оранжевым.

4. Земляные коричневые

Ржавчина

Ржавчина - это интересный цвет осени 2018 года, который временами казался резким и даже богатым, но нередко и более приглушенным. Его комбинировали с черной кожей, кружевом, атласом, шелком и клетчатым плиссе.

Сурикат

Meerkat - цвет, который излучает тепло, выступил как сам по себе, так и в комбинации с узорами, отпечатками и эффектами.

5. Осенние бриллианты и неоны

Красновато-оранжевый

Russet Orange неожиданно появился на многих подиумах как одна из лучших тенденций цвета осень-зима 2018-2019 годов в интересных вещах разных стилей.

Цейлонский желтый

Цейлонский желтый цвет - это нечто совершенно яркое. Коллекции Roskanda, Preen Thornton Bregazzi и Marc Jacobs были освещены этим ярким оттенком предстоящих сезонов.

Светлый лайм

Limelight оказался светлее и мягче, чем большинство ожидало от желтого цвета. Это был решительный ответ на яркие желтые весны. Это самый мягкий из ярких неоновых желтых, которые все еще явно хотят видеть.

6. Зимние зеленые

Оливковый мартини

Приглушенный и довольно универсальный оттенок этого оливкового зеленого оттенка является одной из самых устойчивых цветовых тенденций осень-зима 2018-2019 гг., Мы уверены, что многие модные бренды также используют его в предстоящем сезоне.

Кетцаль

Прекрасное сочетание морского блюза и зелени, Quetzal Green достаточно глубок и темен, чтобы считаться правильной тенденцией цвета осени 2018.

7. Осенние нейтральные

Полированный миндаль

Almond Buff - идеальный мягкий цвет для осени/зимы 2018. Этот романтичный цвет придает мягкий, мечтательный вид.

Тихий серый

Некоторые модели подчеркивали гибкость этого казалось бы, унылого, цвета, делая его захватывающей тенденцией осени 2018 года. Он шикарный, умный и красивый, и недооцененный.

Тофу

Тофу - это белый цвет осенне-зимнего сезона 2018-2019, и как таковой он был дать чистое представление о том, как выглядеть чем то вроде сыра. Возможно, это не совсем подходящий вариант для сезона дождей, но...

Элегантный черный

Черный никогда не выходит из моды. По-настоящему основной цвет, который подходит каждому, черный совершил штурмовое возвращение на подиумы, представив самые неожиданные материалы, отделки, текстуры, длины.

Мерцающее серебро