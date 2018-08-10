Психолог назвал причины, почему люди изменяют

Более 90% американцев считают неверность неприемлемой, но при этом изменяют 30-40% из них. Неверность это всегда стресс, боль, депрессия, а в худших случаях бытовое насилие, развод и даже убийство, пишет Lifter.com.ua.

Почему же, несмотря на это, люди изменяют? И правда ли, что "Единожды предав — предаст не раз. Единожды солгав — солжет и дважды"?

Давайте попробуем разобраться, и рассмотрим три основных причины измены:

1. Индивидуальные.

Исследователи выявили различные индивидуальные факторы риска, в том числе:

Пол. Мужчины изменяют чаще, чем женщины, главным образом потому, что у них больше тестостерона, который отвечает за желание заниматься сексом.

Личность. Безответственные, беспринципные и эгоистичные личности, более вероятно решатся на измену, чем люди с высокими моральными принципами.

Религиозность и политическая позиция. Очень религиозные люди и люди с консервативной политической ориентацией менее склонны к неверности, потому что имеют более устойчивые ценности.

2. Отношенческие.

Люди изменяют, когда отношения перестают их удовлетворять. Гармоничное партнерство уменьшает или даже нивелирует желание изменять. Фраза "единожды предав — предаст не раз" не относится к этой группе.

Чем менее схожи люди с точки зрения личности, уровня образования и других факторов - тем больше вероятность того, что они столкнутся с неверностью. Исследователи считают, что также под угрозой конфликтный брак. Одиночество и потеря близости в браке почти со стопроцентной вероятностью приведет к поиску приключений.

3. Ситуационные.

Иногда к измене человека подталкивает определенная ситуация: он не склонен к обману, и может пребывать в счастливом браке, но случайность или обстоятельства приводят его к измене. Например, постоянное общение с привлекательными и раскрепощенными лицами противоположного пола.

Профессия человека также может быть связана с неверностью - люди, чья работа связана с прикосновением к другим людям, с долгими дискуссиями или с большим количеством личного общения, с большей вероятностью изменяют постоянному партнеру.

Также в зоне риска жители городов из-за более высокой анонимности и количества потенциальных партнеров. Они более либеральны в отношении случайного секса, в отличие от сельских жителей.

Как защитить отношения от неверности?

Во-первых, узнайте у своего партнера его определение неверности. У людей разные представления о том, что такое обман. Чтобы понять, где находятся границы и что может повредить вашему партнеру, нужно разговаривать об этом.

Стоит помнить о том, что 80% адюльтеров становятся известны партнеру.

Большинство людей согласны с тем, что неверность - это секс с другим человеком. Но есть и более тонкие нюансы. Будет ли обед с привлекательным коллегой неверностью? А как насчет сексуальных бесед с незнакомцами в интернете?

Разговоры об этом помогут обрисовать границы и избежать неприятных моментов.