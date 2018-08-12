Десять модных уловок, которые помогут выглядеть дорого, а тратить мало

AdMe.ru сделал подборку актуальных советов, которые помогут вам выглядеть роскошно и изысканно, но не тратить при этом целое состояние на наряды.

1. Правильные ткани

Бренды категории масс-маркет часто создают предметы гардероба, похожие на творения самых известных дизайнеров. Однако у первых гораздо сложнее найти ткани высокого качества. Не все из нас могут приобрести вещи из кашемира, натурального шелка или кожи, но и среди более доступных материалов некоторые будут смотреться дорого, а другие — совсем наоборот.

Дороже выглядит одежда из льна, искусственной замши и хлопка. Даже самый модный покрой удешевляют вискоза и акрил. А вот вещи из полиэстера могут попасть и в первую, и во вторую группу.

2. Единство цвета

Не зря модные дома из года в год не перестают добавлять в свои коллекции ансамбли в одном или близких оттенках. При этом дизайнеры играют с принтами и фактурами, создавая разнообразные дорогие и изысканные луки.

Мы вполне можем приблизиться к миру высокой моды, если выберем несколько любимых цветов и будем чаще пополнять свой гардероб одеждой в схожей с ними гамме. И приятный бонус — станет гораздо проще выбрать наряд на каждый день.

3. Белая блузка

Джанфранко Ферре придал белой блузке, основе классического лука, действительно новое звучание в мире моды. Итальянский дизайнер говорил, что белая блузка никогда не бывает одинаковой и всегда является безошибочным выбором.

Такой вариант верха подойдет женщине любого возраста при правильном выборе фасона и материала. Белый красиво подчеркнет женственность и позволит выглядеть на все сто в любой ситуации.

4. Сумочка

Сумочка — один из главных аксессуаров, без которого мы не можем обойтись на работе, отдыхе или светском мероприятии. Если она от известного бренда, то сразу привлекает внимание и подчеркивает статус своей прекрасной хозяйки.

Но для тех, кто не хочет тратить на сумочку слишком много, у Эвелины Хромченко есть прекрасный совет: никогда не покупайте подделки, лучше остановиться на чем-то доступном по цене и оригинальном в исполнении. Посмотрите творения начинающих дизайнеров или загляните в секонд-хенд. Уникальная вещица может найтись совершенно неожиданно, а вы станете новой иконой стиля, пусть и локального масштаба.

5. Пуговицы

Удивительно, как сильно обычная рубашка, кардиган или пальто могут преобразиться, если всего лишь заменить пуговицы. На недорогую одежду зачастую пришивают невзрачные пластиковые пуговки, но даже при небольшом бюджете их легко можно заменить на перламутровые, стеклянные, деревянные или металлические.

Оригинальные варианты можно найти в магазинах для шитья и рукоделия, у бабушки в шкатулке или на старых вещах, которые уже давно не покидали шкаф.

6. Чистый цвет