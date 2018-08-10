Мать с ребенком посадили в тюрьму за бокал вина, который она выпила в самолете

Ее вызвали на допрос, где иммиграционный чиновник поинтересовался, выпивала ли она. Женщина не скрывала, что на борту Emirates Airlines предлагали вино, которое входит в стоимость перелета. Кто же знал, что ее откровение обернется не в ее пользу...

«Я действительно выпила бокал вина, который предложила стюардесса к обеду. Это было бесплатно. Это я объяснила господину чиновнику, но он заявил, что в ОАЭ распитие алкоголя даже в самолете — преступление», - сказала она, пишет Life.ru.

Он сразу кому-то позвонил и что-то лепетал на своем, и уже через пару минут вокруг Холман и ее малышки стояли полицейские. Они отвели их в тюремную камеру, в которой продержали три дня.

«У них нет снисхождения ни к кому. Я долго пыталась выпросить у них еду и воду для ребенка. А на просьбу воспользоваться туалетом они отказали».