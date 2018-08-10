Мать с ребенком посадили в тюрьму за бокал вина, который она выпила в самолете

Элли Холман собиралась отдохнуть вместе с четырехлетней дочкой Биби в Дубае. Вместе с малышкой она проделала нелегкий путь из Лондона, но на иммиграционном контроле ей сообщили о недействительности визы. Ей предложили лететь обратно домой, но Холман пыталась придумать другие пути решения проблемы.
Ее вызвали на допрос, где иммиграционный чиновник поинтересовался, выпивала ли она. Женщина не скрывала, что на борту Emirates Airlines предлагали вино, которое входит в стоимость перелета. Кто же знал, что ее откровение обернется не в ее пользу...
«Я действительно выпила бокал вина, который предложила стюардесса к обеду. Это было бесплатно. Это я объяснила господину чиновнику, но он заявил, что в ОАЭ распитие алкоголя даже в самолете — преступление», - сказала она, пишет Life.ru.
Он сразу кому-то позвонил и что-то лепетал на своем, и уже через пару минут вокруг Холман и ее малышки стояли полицейские. Они отвели их в тюремную камеру, в которой продержали три дня.
«У них нет снисхождения ни к кому. Я долго пыталась выпросить у них еду и воду для ребенка. А на просьбу воспользоваться туалетом они отказали».
Биби была так напугана происходящим, что Элли пришлось читать ей детские книжки, лишь бы она успокоилась. Их отпустили через три дня, но женщина потратила £30 тыс. на судебные издержки. Ее защищающий адвокат говорит, что в Эмиратах вводят в заблуждение туристов касательно алкоголя. А если тебя поймали с бутылкой — грозит тюремный срок. Поэтому лучше воздержаться от всех вредных привычек.