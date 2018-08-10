Мужчины признались, о чем хотели бы попросить женщин

AdMe.ru выяснили, о чем мужчины хотели бы попросить женщин. Возможно, женщинам не так трудно будет выполнить эти просьбы, а мужчинам станет проще жить и это добавит счастья и гармонии в отношения.

1. Убрать туманные намеки

Мужчины не телепаты, чтобы читать мысли другого человека, а женщины часто думают, что партнер должен обо всем догадаться только лишь по их взгляду или интонации.

Эксперимент показал, что мужчинам трудно распознавать эмоции по взгляду женщины, причем читать взгляд другого мужчины сильному полу намного легче. Поэтому психологи советуют все-таки выяснить отношения, даже если это перейдет в ссору, а не ждать, пока партнер догадается сам, почему вы дуетесь на него.

2. Поменьше критиковать

Мало кто любит, когда его критикуют. Мужчины в особенности. Им сложно слышать и чувствовать, что они неидеальны в глазах своей любимой женщины. Даже в разговорах о том, что в отношениях нужны перемены, мужчины слышат критику.

Психологи советуют начинать такую беседу издалека, с того, чтобы похвалить мужчину и признать его сильные стороны.

3. Давать возможность побыть в тишине

Распространено мнение, что женщины болтают в 3 раза больше, чем мужчины. Правда, американские ученые утверждают, что мужчины разговаривают даже больше, чем женщины, но в определенных ситуациях.

Исследования показали, что представители сильного пола были более разговорчивы, когда дело касалось принятия решений. Женщины же с большей легкостью говорили о себе и детях. Дома после рабочего дня мужчинам сложно поддерживать постоянный контакт с женой и разговаривать о семейных делах.

4. Перестать воспитывать и переделывать

Некоторые мужчины считают, что женщины видят в них проекты, которые хотят изменить. «Вы хотите, чтобы мы изменились, а затем теряете уважение к нам, когда мы это делаем», — говорят мужчины.

Им не нравится, когда на них оказывают давление женщины. Психологи говорят, что быть мужественными очень важно для многих представителей сильного пола. Общество требует от них быть такими, и, когда их мужественность находится под угрозой, у мужчин возникает тревога.

5. Хоть иногда уступать в споре

Мужчины очень не любят спорить с женщинами: им кажутся женские аргументы нелогичными и слишком эмоциональными. К тому же слабый пол чаще ориентирован на победу в семейных спорах.

По мнению психологов, мужчинам не хватает эмоциональной подготовки и воспоминаний о прошлых событиях. Они в основном говорят о том, что происходит здесь и сейчас, а женщины видят более полную картину и легко связывают прошлые события с настоящими и даже способны заглянуть в будущее.

6. Заботиться о себе