Компания Crocs закрывает все свои фабрики

Всемирно известная обувная компания Crocs сообщила о закрытии всех своих фабриках и уходе в отставку финансового директора, сообщили CBS News. В официальном пресс-релизе также отмечается, что ранее в этом году было остановлено производство обуви в Мексике в Италии. А 28 из более чем 400 фирменных магазинов бренда будут закрыты в ближайшем будущем, сообщает Segonhya.ua.

Примечательно, что при этом представители Crocs заявили о росте доходов на 4,7% во втором квартале 2017 года. Благодаря чему стоимость акций компании выросла на 43% с начала нынешнего. Видимо, для поддержки производственных мощностей этого недостаточно.

Пока сложно понять, чем в итоге обернутся для поклонников бренда все эти изменения, но прощаться с любимыми "уродцами" точно пока еще рано. Не исключено, что за счет закрытия фабрик и некоторых магазинов компания просто рассчитывает сократить расходы и увеличить прибыль.