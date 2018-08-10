Семь токсических химикатов, которые содержат порошки и отбеливатели

Большинство из нас знают, что с синтетическим ароматом поступают химические вещества, которые не заботятся о нашем теле (мягко говоря). С 2008 года появилось больше химических веществ, обнаруженных в моющих средствах. МедикФорум нашел еще семь, и перечислил их для вас, а также мы подготовили несколько более здоровых альтернатив. Вам не нужно страдать астмой или дерматитом, чтобы иметь чистую одежду, пишет Medikforum.ru.

Что обнаружили ученые?

Во-первых, давайте посмотрим на это исследование. Исследователи из Вашингтонского университета изучали самые продаваемые продукты для стирки и обнаружили, что они содержат десятки различных химических веществ. Во всех продуктах обнаружился как минимум один, идентифицированный как токсичный или опасный химикат.

Хуже того, ни одно из этих химических веществ не было указано на этикетке.

Среди тестируемых продуктов были смягчитель ткани и стиральный порошок, а также распылители и вставные освежители воздуха. В результатах обнаружили почти 100 летучих органических соединений, испускаемых из шести продуктов, и ни один из них не был на этикетке. «Пять из шести продуктов выбрасывают один или несколько канцерогенных , опасных загрязнителей воздуха, которые, по мнению Агентства по охране окружающей среды, не имеют безопасного уровня воздействия», - говорит автор исследования Энн Штайнманн.

Это не все. В более позднем исследовании, проведенном одними и теми же исследователями, было обнаружено, что воздух, выпускаемый стиральными машинами с использованием самых продаваемых стиральных моющих средств содержал опасные химические вещества, в том числе два классифицированных как канцерогены.

«Эти продукты могут влиять не только на личное здоровье, - сказал Штейнманн. - Но также общественное и экологическое здоровье. Химикаты могут попасть в воздух, вниз по канализации и в водоемы».

Семь токсичных химикатов в стиральных машинах

Давайте посмотрим более внимательно на то, что производители добавляют в моющие средства для стирки, которые могут быть не очень полезны для нашего здоровья:

Аромат: Это одна из основных проблем. Производители сочетают ряд химических веществ для производства аромата, и вы считаете, что ваша одежда чиста, потому что она пахнет чистотой, и им не нужно перечислять эти химикаты на этикетке из-за защиты торговли. Но некоторые из этих химических веществ могут быть очень токсичными.

Чистящие средства (поверхностно-активные вещества): они включены в формулу, чтобы лучше очистить продукт. В качестве примеров можно привести такие химические вещества, как кватерниум-15 (известный как формальдегид - канцероген), диэтаноламин (связанный с раздражением кожи и глаз и, возможно, с печенью), этоксилат нефенола или NPE (токсичный для нервов, раздражающий кожу, потенциальный гормональный разрушитель), линейные алкилбензолсульфонаты или LAS (раздражающие кожу и глаза и токсичные для водной флоры и фауны, бензол - канцероген) и нефтяные дистилляты (связанные с раком и повреждением легких).