Семь токсических химикатов, которые содержат порошки и отбеливатели

Вы можете почувствовать странный запах, когда идете мимо прачечной или даже, когда устраиваете стирку дома. Это не просто ваше воображение. В 2008 году ученые сообщили о токсичных химических веществах в моющих средствах для стирки и других продуктах вроде кондиционеров.
Большинство из нас знают, что с синтетическим ароматом поступают химические вещества, которые не заботятся о нашем теле (мягко говоря). С 2008 года появилось больше химических веществ, обнаруженных в моющих средствах. МедикФорум нашел еще семь, и перечислил их для вас, а также мы подготовили несколько более здоровых альтернатив. Вам не нужно страдать астмой или дерматитом, чтобы иметь чистую одежду, пишет Medikforum.ru.
Что обнаружили ученые?
Во-первых, давайте посмотрим на это исследование. Исследователи из Вашингтонского университета изучали самые продаваемые продукты для стирки и обнаружили, что они содержат десятки различных химических веществ. Во всех продуктах обнаружился как минимум один, идентифицированный как токсичный или опасный химикат.
Хуже того, ни одно из этих химических веществ не было указано на этикетке.
Среди тестируемых продуктов были смягчитель ткани и стиральный порошок, а также распылители и вставные освежители воздуха. В результатах обнаружили почти 100 летучих органических соединений, испускаемых из шести продуктов, и ни один из них не был на этикетке. «Пять из шести продуктов выбрасывают один или несколько канцерогенных , опасных загрязнителей воздуха, которые, по мнению Агентства по охране окружающей среды, не имеют безопасного уровня воздействия», - говорит автор исследования Энн Штайнманн.
Это не все. В более позднем исследовании, проведенном одними и теми же исследователями, было обнаружено, что воздух, выпускаемый стиральными машинами с использованием самых продаваемых стиральных моющих средств содержал опасные химические вещества, в том числе два классифицированных как канцерогены.
«Эти продукты могут влиять не только на личное здоровье, - сказал Штейнманн. - Но также общественное и экологическое здоровье. Химикаты могут попасть в воздух, вниз по канализации и в водоемы».
Семь токсичных химикатов в стиральных машинах
Давайте посмотрим более внимательно на то, что производители добавляют в моющие средства для стирки, которые могут быть не очень полезны для нашего здоровья:
Аромат: Это одна из основных проблем. Производители сочетают ряд химических веществ для производства аромата, и вы считаете, что ваша одежда чиста, потому что она пахнет чистотой, и им не нужно перечислять эти химикаты на этикетке из-за защиты торговли. Но некоторые из этих химических веществ могут быть очень токсичными.
Чистящие средства (поверхностно-активные вещества): они включены в формулу, чтобы лучше очистить продукт. В качестве примеров можно привести такие химические вещества, как кватерниум-15 (известный как формальдегид - канцероген), диэтаноламин (связанный с раздражением кожи и глаз и, возможно, с печенью), этоксилат нефенола или NPE (токсичный для нервов, раздражающий кожу, потенциальный гормональный разрушитель), линейные алкилбензолсульфонаты или LAS (раздражающие кожу и глаза и токсичные для водной флоры и фауны, бензол - канцероген) и нефтяные дистилляты (связанные с раком и повреждением легких).
Стабилизаторы: эти химические вещества помогают стабилизировать формулу, так что она дольше эффективна. Это могут быть полиалкиленоксид или этиленоксид, которые связаны с раздражением глаз и легких и даже дерматитом.
Отбеливатель: Отбеливатель может использоваться отдельно или может быть включен в моющее средство. Известно, что он раздражает кожу, глаза и легкие, и когда он смешивается со сточными водами, он может образовывать токсичные органические соединения, которые были связаны с респираторными заболеваниями, печенью и повреждением почек.
1,4-диоксан : это химический побочный продукт производства моющих средств.
Осветлители: вы найдете их в моющих средствах, рекламирующих свои «осветляющие» способности. Яркий белый! Яркий цвет! Что создает всю эту яркость? Химические вещества, которые на самом деле остаются на одежде для поглощения ультрафиолетового света и помогают выглядеть «ярче». Мы говорим о таких добавках, как нафтотриазолистилбены (связанные с развитием и репродуктивными эффектами), а такжеэто бензоксазолил, диаминолилбендисульфонат и многое другое. Поскольку они остаются на одежде, они, вероятно, вступают в контакт с кожей. И это не самый полезный контакт.
Фосфаты и ЭДТА: Производители используют их, чтобы сделать моющие средства более эффективными в жесткой воде и помочь предотвратить загрязнение от одежды при стирке. Эти химические вещества уже давно связаны с экологическим ущербом. Они вызывают цветения водорослей, которые наносят ущерб экосистемам. Многие моющие средства устраняют их, но производители часто используют этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), которая не подвергается биологическому разложению, и было установлено, что она токсична в исследованиях на животных.
Чем заменить опасные моющие средства?
Мы не должны подвергать себя и наших семей всем этим опасностям ради чистой одежды. Вместо этого есть ряд шагов, которые мы можем предпринять, чтобы защитить себя и окружающую среду:
Сделайте свое собственное моющее средство. Это не сложно! Вы можете найти много рецептов онлайн.
Купите самое безопасное. Если вы не хотите делать это самостоятельно, ищите более безопасные варианты в магазине. Вы можете найти те продукты, которые набрали самый низкий рейтинг опасности в сети или хотя бы читать состав на упаковке. Часто можно найти средства с пометкой «ЭКО».
Откажитесь от смягчителя ткани: Не покупайте кондиционер. Немного уксуса, добавленного в цикл полоскания, даст те же результаты, а вреда от него не будет.
Естественно удаляйте пятна: вместо использования дорогих пятновыводителей просто предварительно обработайте пятно с помощью смеси пищевой соды и воды.
Попробуйте настоящие осветлители: маленькая доза пищевой соды, добавленная к циклу стирки, даст яркость цветов. Но вреда от этого не будет.