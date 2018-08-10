Обычно такая ситуация возникает, если молодой матери приходится выходить на работу, а малыш еще слишком мал для детского сада или если он часто болеет и родители опасаются, что пребывание в дошкольном учреждении может повлечь за собой дальнейшее ухудшение его здоровья. Конечно, в жизни бывают разные обстоятельства. Стоит ли оставлять ребенка с бабушками?
Например, иногда бабушка по каким-то конкретным уважительным причинам не может ухаживать за малышом – если она серьезно болеет, далеко живет или пока еще сама работает и не хочет увольняться. В подобных случаях, конечно, вам придется искать помощницу «со стороны». Но если вы оказались перед выбором – няня или бабушка, то чтобы все остались довольны, для начала постарайтесь проанализировать, cтоит ли оставлять ребенка с бабушкой, а уж потом принимайте решение. Надеемся, что советы специалистов помогут вам сделать правильный выбор, передает Mamaexpert.ru.
Стоит ли оставлять ребенка с бабушкой
Безусловно, подавляющее большинство бабушек по-настоящему любят своих внуков. Но этого, как ни странно, мало для того, чтобы со спокойной душой поручить ей ежедневную заботу о вашем ребенке и его воспитание. Бабушке вполне можно доверить эту роль, если она:
достаточно терпелива по характеру;
умеет разъяснить малышу, что такое хорошо и что такое плохо;
считает неприемлемыми физические меры воздействия в вопросах воспитания;
на личном примере прививает ребенку навыки домашней работы;
не потакает ему всегда и во всем, не делает постоянные поблажки;
не покрывает нехорошие поступки карапуза;
строга в разумных пределах;
не забывает хвалить и поощрять кроху за хорошие поступки;
в отсутствии родителей не настраивает ребенка против них;
следит за популярной педагогической литературой;
по состоянию здоровья способна справляться со своими обязанностями.
Психологи и педагоги признают, что в использовании бабушки для замены работающей матери есть много плюсов по сравнению с нянями.
Во-первых, родители (особенно мать) ребенка чувствуют себя гораздо спокойней за малыша, ведь бабушка – близкий человек и наверняка не сделает ему ничего плохого. Во-вторых, малыш, как правило, раньше уже не раз видел свою родную бабушку, и потому у него гораздо легче проходит процесс адаптации к новому члену семьи, а также к тому, что рядом с ним почти весь день нет мамы. В-третьих, бабушки обычно любят, а главное, умеют рассказывать увлекательные сказки, тем самым расширяя диапазон интересов карапуза, делая окружающий его мир по-настоящему волшебным.
Но нельзя забывать о том, что среди большого количество плюсов у этого варианта есть и минусы.
Нередко бабушка, занявшая в силу сложившихся обстоятельств одно из важнейших мест в молодой семье, начинает с высоты своего возраста и житейского опыта применять воспитание ребенка бабушками по отношению к родителям, постоянно рассказывая им о том, как и что нужно делать для малыша: чем его следует кормить, как одевать, в какие игры и с кем играть, и даже – какие лекарства ему давать. Она также может осудить вас за вечерний поход в кино или в гости, считая, что вы должны все свое свободное время проводить только с малышом.