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Стоит ли оставлять ребенка с бабушкой?

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Бабушка с внучкой. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Обычно такая ситуация возникает, если молодой матери приходится выходить на работу, а малыш еще слишком мал для детского сада или если он часто болеет и родители опасаются, что пребывание в дошкольном учреждении может повлечь за собой дальнейшее ухудшение его здоровья. Конечно, в жизни бывают разные обстоятельства. Стоит ли оставлять ребенка с бабушками?

Например, иногда бабушка по каким-то конкретным уважительным причинам не может ухаживать за малышом – если она серьезно болеет, далеко живет или пока еще сама работает и не хочет увольняться. В подобных случаях, конечно, вам придется искать помощницу «со стороны». Но если вы оказались перед выбором – няня или бабушка, то чтобы все остались довольны, для начала постарайтесь проанализировать, cтоит ли оставлять ребенка с бабушкой, а уж потом принимайте решение. Надеемся, что советы специалистов помогут вам сделать правильный выбор, передает Mamaexpert.ru.

Стоит ли оставлять ребенка с бабушкой

Безусловно, подавляющее большинство бабушек по-настоящему любят своих внуков. Но этого, как ни странно, мало для того, чтобы со спокойной душой поручить ей ежедневную заботу о вашем ребенке и его воспитание. Бабушке вполне можно доверить эту роль, если она:

    достаточно терпелива по характеру;

    умеет разъяснить малышу, что такое хорошо и что такое плохо;

    считает неприемлемыми физические меры воздействия в вопросах воспитания;

    на личном примере прививает ребенку навыки домашней работы;

    не потакает ему всегда и во всем, не делает постоянные поблажки;

    не покрывает нехорошие поступки карапуза;

    строга в разумных пределах;

    не забывает хвалить и поощрять кроху за хорошие поступки;

    в отсутствии родителей не настраивает ребенка против них;

    следит за популярной педагогической литературой;

    по состоянию здоровья способна справляться со своими обязанностями.

Психологи и педагоги признают, что в использовании бабушки для замены работающей матери есть много плюсов по сравнению с нянями.

Во-первых, родители (особенно мать) ребенка чувствуют себя гораздо спокойней за малыша, ведь бабушка – близкий человек и наверняка не сделает ему ничего плохого. Во-вторых, малыш, как правило, раньше уже не раз видел свою родную бабушку, и потому у него гораздо легче проходит процесс адаптации к новому члену семьи, а также к тому, что рядом с ним почти весь день нет мамы. В-третьих, бабушки обычно любят, а главное, умеют рассказывать увлекательные сказки, тем самым расширяя диапазон интересов карапуза, делая окружающий его мир по-настоящему волшебным.

Но нельзя забывать о том, что среди большого количество плюсов у этого варианта есть и минусы.

Нередко бабушка, занявшая в силу сложившихся обстоятельств одно из важнейших мест в молодой семье, начинает с высоты своего возраста и житейского опыта применять воспитание ребенка бабушками по отношению к родителям, постоянно рассказывая им о том, как и что нужно делать для малыша: чем его следует кормить, как одевать, в какие игры и с кем играть, и даже – какие лекарства ему давать. Она также может осудить вас за вечерний поход в кино или в гости, считая, что вы должны все свое свободное время проводить только с малышом.

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