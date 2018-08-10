Рецепт: бананово-шоколадный быстрый торт на основе пряников без выпекания

Все дети, да и взрослые тоже, обожают десерты, в которых сочетаются банан с шоколадом. Сегодня мы хотим предложить вам рецепт очень вкусного бананово-шоколадного торта, который порадует вас и вкусом, и внешним видом, и приготовить его можно очень быстро, так как выпекать ничего не придется. Всего 15 минут, несколько простых ингредиентов – и десерт для всей семьи готов!