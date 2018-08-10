Рецепт: бананово-шоколадный быстрый торт на основе пряников без выпекания

Все дети, да и взрослые тоже, обожают десерты, в которых сочетаются банан с шоколадом. Сегодня мы хотим предложить вам рецепт очень вкусного бананово-шоколадного торта, который порадует вас и вкусом, и внешним видом, и приготовить его можно очень быстро, так как выпекать ничего не придется. Всего 15 минут, несколько простых ингредиентов – и десерт для всей семьи готов!
Вам понадобятся:
пряники без начинки – 500 г;
густая сметана – 500 г;
бананы – 3-4 штуки;
сахар по вкусу; какао;
шоколад для украшения – по желанию.
Готовим
Пряники режем вдоль на 3 части. Бананы нарезаем кружочками. Сметану взбиваем с какао (можно и без него) и сахаром, масса должны в 1,5 раза увеличиться и стать густой, пишет Ihappymama.ru.
Готовить торт удобно в миске, устеленной пищевой пленкой. Начинаем выкладывать его слоями: слой пряников смазываем кремом, сверху кладем слой бананов и тоже смазываем кремом. Делаем то же самое, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой – прияничный. Готовый торт оставляем на пропитку в холодильнике примерно на восемь часов. Чтобы подать торт, переворачиваем миску на поднос, а само блюдо украшаем либо тем же сметанным кремом, либо тертым шоколадом.