51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать матерью

Учитывая последние достижения медицины, ее желание вполне осуществимо. Андерсон, которая воспитала двух сыновей, 22-летнего Брэндона и 20-летнего Дилана, заблаговременно предусмотрела такую возможность. Она уже давно на всякий случай заморозила необходимое количество своих яйцеклеток. Теперь, пройдя через процедуру ЭКО, она может родить еще одного ребенка. Актриса считает, что она способна сама выносить наследника: Памела старается вести здоровый образ и активно занимается спортом, пишет Deti.mail.ru.

Однако есть одно обстоятельство, которое может помешать осуществлению планов Андерсон: ее первый муж и отец ее сыновей Томми Ли заразил ее много лет назад гепатитом С. Андерсон долго лечилась, и ей удалось преодолеть недуг. Но врачи, к которым она обратилась недавно, предостерегли Памелу: ущерб, нанесенный болезнью ее жизненно важным органам, так велик, что во время беременности могут возникнуть серьезные проблемы.