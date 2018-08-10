Женщине сказали, что у нее случился выкидыш, но спустя семь месяцев она родила

В тот день Мередит была дома, когда вдруг почувствовала сильные спазмы в животе. Испуганный Брендон не мог понять, что происходит, но все время был рядом, пытаясь как-то помочь своей невесте. Женщина начала кричать от боли, а через пару секунд... родила ребенка, который буквально выпал из ее утробы на пол, сообщает Fabiosa.ru.

Малыш появился на свет в амниотическом мешке. Первое время пара не могла оправиться от шока, ведь ранее Мередит перенесла выкидыш — по крайней мере, так заверяли врачи. Кроме того, у новоиспеченной матери не было никаких симптомов, которые обычно сопровождают беременность.

Подобные случаи — очень редкое явление. Они происходят всего раз на 80 000 беременностей, при этом вероятность того, что плодная оболочка не порвется во время родов, крайне невелика. Так что Мередит и Брэндону несказанно повезло! Кстати, про детей, которые появились на свет в амниотическом мешке, говорят, что они «родились в рубашке».

Наконец осознав, что они стали родителями, Мередит и Брэндон бросились проверять признаки жизни малыша. Пока ребенок находился в амниотическом мешке, трудно было понять, жив ли он, но спустя минуту оболочка порвалась, и пара увидела, что младенец был девочкой. Однако она по-прежнему не двигалась и не издавала звуков.

Брэндон тут же позвонил в 911, и там ему велели проверить, не обмотала ли пуповина шею ребенка. Оказалось, так оно и было. Мужчина освободил горло девочки, после чего она смогла дышать и издала свой первый крик. К счастью, врачи прибыли в дом пары быстро и немедленно доставили мать и младенца в больницу.

Сложно поверить, что женщина, находящаяся на крайних сроках беременности, даже не подозревала о своем положении, в то время как другие будущие матери в третьем триместре страдают от отеков, увеличения веса и перепадов настроения. Что ж, случай Мередит в очередной раз напомнил всем нам, что в нашем мире нет ничего невозможного!