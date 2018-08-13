Двенадцать предметов, которые должны быть в сумочке у каждой женщины

1. Булавки

Это спасение на тот случай, если вы потеряете пуговицу или кнопку, одежда порвется по шву или сломается замок ожерелья. Булавку лучше всего носить приколотой внутри сумки.

2. Пластырь

Он спасет не только при порезе или царапине, но и в случае неприятностей с новой обувью. А еще его можно использовать его, чтобы скрыть ноготь с облупившимся лаком. Лучше всего на пластыре не экономить, поскольку дешевые варианты легко отклеиваются, не пропускают воздух и могут отрицательно влиять на ранку.

3. Матирующие салфетки

Эти абсорбирующие листы - элегантный способ убрать избыток жира или пота на лбу, щеках и верхней губе, настоящее спасение для людей с жирной кожей или с кожей смешанного типа, но иметь их с собой стоит всем, поскольку в жару даже сухая кожа может потеть. Матирующие салфетки высокого качества не повреждают макияж, при этом снимают неприятный блеск и делают кожу матовой.

4. Флешка

Простой совет, который действительно может помочь в жизни. Купите флешку, которую вы будете всегда носить с собой: а вдруг вам потребуется что-то срочно скопировать или распечатать. Держите ее в косметичке или на брелоке для для ключей.

5. Визитница

Мы живем в эпоху карточек - транспортных, скидочных, различных пропусков и т.д. Стоит держать их все в таком месте, откуда их удобно достать. Заведите удобную визитницу, которой сможете пользоваться каждый день.

6. Здоровая закуска

Работать без перерыва на обед не стоит часто, но когда это происходит, хорошо иметь при себе какую-то закуску. Будет неплохо, если это батончик из фруктов и орехов, который не содержит лишний калорий и при этом быстро утолит голод.

7. Портативное зарядное устройство

Забыли вовремя подзарядить свои гаджеты? Достойное портативное зарядное устройство для мобильного телефона или ноут-бука всегда выручит, если рядом не окажется розетки.

8. Ластик-порошок

Мини-ластик с моющим средством — настоящее спасение для тех, кто постоянно что-то проливает на себя, или для мам с детьми. Также он поможет вашему другу или коллеге. Понятно, что с его помощью можно избавиться только от небольших пятен, но это лучше, чем ничего.

9. Крем для рук

Он должен быть надежным, хорошо увлажнять вашу кожу и достаточно быстро впитываться. Хорошо, если он будет в небольшом тюбике, который удобно носить с собой.

10. Дезинфицирующее средство для рук

Если вы ездите на общественном транспорте, вам нужен дезинфицирующее средство для рук. Выбирайте что-нибудь с витамином E или увлажняющим средством, чтобы не пересушить кожу. Идеально это средство подходит для жарких стран, где бактерии очень быстро размножаются на коже, поэтому берите его и в отпуск.

11. Освежитель дыхания

Плохое дыхание - это поворот в любой ситуации. Всегда держите в сумочке пастилки, жвачку или спрей. Выберете то средство, которое подходит именно вам. В некоторых случаях оно может стать настоящим спасением и вернуть вам уверенность в себе при общении. Например, после сытного обеда, когда вы ощущаете, что ваше дыхание уже не такое свежее, а общаться с людьми в течение дня еще придется.

12. Бумажные платочки