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Что будет, если каждый день съедать по два яйца

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Яйца. Иллюстративное фото.

ФОТО: /PA Wire/PA Images

Ученые утверждают: при отсутствии специальных противопоказаний съедать ежедневно по два куриных яйца невероятно полезно.

В частности, при потреблении двух куриных яиц в день организм получит оптимальное количество холина – вещества, необходимого для нормальной активности фосфолипидов, обеспечивающих коммуникацию клеток головного мозга, подсказывают эксперты. В свою очередь дефицит холина коррелирует со снижением памяти, пишет Medikforum.ru.

Примечательно, что холин, необходимый мозгу, также помогает снизить личный риск развития онкологических заболеваний. Согласно данным ряда исследований, у женщин, которые в подростковом возрасте ежедневно употребляли яйца, вероятность будущего рака была ниже почти на 18 процентов.

Кроме того, куриные яйца содержат в себе комплекс витаминов группы B, обеспечивающих здоровье кожи, ногтей, волос, а также нервной системы. Благодаря насыщенности витаминами группы B куриные яйца очень полезны для беременных: их присутствие в рационе питания содействует образованию красных кровяных телец и нервная трубки у плода, защищает от задержки умственного развития ребенка.

Вопреки популярной теории, холестерин из куриных яиц не вреден, так как уравновешен фосфатидами, а также омега-3 кислотами, которые снижают уровень жировых соединений триглицеридов, тем самым способствуя снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря большому количеству антиоксидантного компонента лютеина в яйцах их употребление поддерживает хорошее состояние органов системы зрения.

Будучи великолепным источником белка и аминокислот, необходимых клеткам организма, куриные яйца помогают замедлять процесс старения. Проводившиеся нидерландскими учеными эксперименты свидетельствуют, что потребление куриных яиц способствует побледнению пигментных пятен и даже разглаживанию морщин.

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