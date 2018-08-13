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Три ошибки в приготовлении мяса, губительных для здоровья

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Мясо. Фото иллюстративное

ФОТО: Dmitry Rogulin/Dmitry Rogulin/TASS

Данные ошибки были определены специалистами Министерства сельского хозяйства США, проводившими специальное исследование проблемы обработки и употребления мяса.

Одним из самых серьезных нарушений при этом эксперты назвали игнорирование тщательного мытья рук после контакта с мясом и в целом плохая гигиена рук на кухне во время приготовления мяса. По словам ученых, любое мясо является носителем разных бактерий – например, кишечной палочки, бруцеллеза. Также при условии случайного попадания патогенных микроорганизмов с мяса в рот и желудок человек может заболеть дизентерией, менингитом, болезнями сердечно-сосудистой системы, пострадать от почечной недостаточности, пишет Medikforum.ru.

Эксперимент с заранее зараженным неопасными бациллами мясом показал: люди, которые с ним контактировали поспособствовали тому, что микробы оказались внутри в контейнеров со специями, на посуде, ручках шкафов и холодильника, а также в салатах. Участники этих испытаний, не знавшие заранее о замысле ученых, рассказали потом, что во время готовки мяса они ополаскивала руки в воде и стряхивали капли, либо лишь слегка промакивали руки полотенцем.

Ученые настоятельно советуют после манипуляций с мясом тщательным образом мыть руки с мылом и затем насухо вытирать.

Другой грубой ошибкой специалисты считают манеру резать мясо и другие продукты на одной доске. Для разделки мяса должна существовать «своя» доска, которую ни в коем случае нельзя применять для нарезки хлеба или овощей, подчеркнули медики.

Помимо этого очень важны данные о санитарно-эпидемиологическом контроле, говорят врачи. Если мясо покупается на рынке, нужно обязательно требовать заключение ветеринарного контроля.

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