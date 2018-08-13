Шесть правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин

Держи салфетки для снятия макияжа под рукой

Всем известно, что макияж всегда нужно смывать перед сном, иначе испортишь и пересушишь кожу (а то это как раз одна из главных причин морщин). Салфетками для снятия макияжа не стоит пользоваться ежедневно (здесь мы писали почему), но для экстренных случаев – это идеальный вариант. Если ты забываешь удалить косметику или так сильно устаешь, что буквально не можешь заставить себя сделать это, то держи такие салфетки под рукой – они справятся со своей задачей, хотя для более глубокого очищения все же лучше использовать специально предназначенные для этого средства, пишет Lady.mail.ru.

Используй масла

Известный факт – ленивые люди на самом деле самые мудрые: они знают, как с минимумом телодвижений прийти к нужному результату. Говоря о красоте, это применимо к многофункциональным средствам. Более обширный список таких удачных средств ищи в этой статье, а что касается антивозрастной рутины, то это прежде всего масла. Да, конечно, тебе понадобится небольшой гид по поиску того, который подойдет именно тебе, зато они, как правило, одновременно и удаляют макияж, и увлажняют надолго, и подтягивают кожу.

Ради сокращения количества банок на полках можно выбрать одно, но эффективное средство для увлажнения – крем, выкинув тоники, сыворотки и концентраты.

Используй щетку и пасту не по назначению

Нет, никто не говорит, что их не надо использовать для очищения зубов, но их можно вполне успешно использовать и для других заданий. К примеру, с помощью щетки можно скрабировать губы раз в неделю (а они ведь тоже стареют, теряют объем, выглядят хуже, в том числе из-за отсутствия правильного ухода). Есть еще совет по поводу пасты – в экстренных случаях ее можно использовать для быстрой ликвидации выскочившего прыщика. Мы определенно не рекомендуем делать это постоянно (чтобы не вызвать раздражение), но в крайних случаях можно позволить себе такую шалость.

Выбери ночную маску

Ночная антивозрастная маска – настоящая находка для ленивцев. Часто ведь мы делаем маску, потому что не хотим засекать время и в лишний раз отрываться от дивана и идти в ванную комнату. А такие маски можно наносить на ночь и смывать утром, а бывает, что смывание и вовсе необязательно (смотри инструкцию).

Наноси крем для век и на губы

Мы уже писали о том, что средства для век подходят и для губ и наборот. Так что если ты все равно используешь крем для век, то примени его и на губы – им ведь тоже нужно увлажнение.

Обрати внимание на косметику с SPF