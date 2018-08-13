Медсестра показала, как одно полотенце может убаюкать ребенка. Гениально!

Как правило, главная забота матери – это обеспечить уют, тепло, пропитание и сон своему младенцу, пишет We Tell The Story.

Способ создания «гнездышка» для новорожденного ребенка очень прост, и любая мать может его опробовать, пишет Lifter.com.ua.

Шаг 1: Подготовьте полотенце длиной около 120 см и шириной 60 см. Затем сверните его в длинную трубочку.

Шаг 2: Ребенок должен быть удобно одет. Затем положите его на правый бок и заверните полотенце вокруг малыша, начиная сверху. Один конец полотенца поместите под шею, а другой – под голову.

Шаг 3: Медсестра нежно похлопывает и поглаживает ребенка по спине, чтобы помочь ему уснуть. Малыш уснет в самой удобной для себя позе. Скорее всего сон будет длиться около двух часов.