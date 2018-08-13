Ошибки женщин в переписке, которые отталкивают мужчин

1. Писать бесцельно

Мужчины тоже любят переписываться, но не о погоде. Не пиши просто чтобы спросить «Как дела?», ожидая, что он продолжит содержательный разговор. У него не всегда есть, что рассказать, да и время, чтобы переписываться ни о чем. Принуждая его к этому, ты ничего не добьешься, пишет Soulpost.ru.

2. Писать слишком много

Слишком часто женщины считают, что мужчины хотят получать от них как можно больше сообщений. Это не совсем так, по крайней мере для большинства мужчин. Для многих женщин количество сообщений прямо пропорционально силе чувств. Но у большинства мужчин все по-другому: им не нужно множество сообщений, это наоборот отталкивает их.

3. Писать слишком много по-пьяни

Конечно, мужчинам немного льстит, что когда ты пьяна, то думаешь о нем и пишешь ему, но нужно быть осторожной с тем, что писать. И даже если ты потом спишешь все на алкоголь, это не перекроет эффект от тех пьяных сообщений.

4. Говорить о твоем бывшем

Любое упоминание о твоем бывшем в переписке, особенно в начале отношений, оттолкнет мужчину. Он явно не хочет слышать о твоем бывшем и не хочет помогать тебе справиться с остатками чувств к нему. Если ты хочешь поговорить о своем бывшем, напиши подругам.

5. Спрашивать, почему он не ответил на твое последнее сообщение

Это один из главных моментов, который отпугивает мужчин. Он понимает, что ты боишься, что он просто бросит тебя, но еще более вероятно, что он просто на работе или занят, и у него нет времени отвечать тебе сразу же. Такое случается, и ему не нравится объяснять тебе это постоянно.

6. Жаловаться на недостатки своего тела

Мужчины понимают, что не все женщины довольны своей внешностью, но если ты начинаешь встречаться с ним или постоянно переписываться, 99% вероятности, что ты ему нравишься. Говорить о своих комплексах по поводу внешности — не лучшая тема для переписки. Это не привлекает.

7. Слишком много сокращений и сленга