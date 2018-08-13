Педикюр в домашних условиях: пять главных ошибок

Усердно полировать ногти на ногах. Во время педикюра обязательно нужно полировать ноготки, для идеальной гладкости и блеска. Но усердное и частое полирование может повредить защитную поверхность ногтей, сделав их более уязвимыми, слабыми и мягкими. Нейл-мастера рекомендуют полировать ногти на ногах один раз в месяц-два. Важно, если ты обладательница слишком нежной ногтевой пластины, тогда лучше отказаться от такой процедуры, пишет Lady.tochka.net.

Срезать кутикулу на ногах. Специалисты не рекомендуют срезать кутикулу на ногах возле ногтевой пластины, так как это чревато занесением инфекции. Лучше аккуратно отодвинуть кутикулу с помощью апельсиновой палочки, после того как ты хорошенько пропаришь ноги для дальнейших процедур.

Коротко срезать ногти на ногах. Если на руках короткий маникюр – это норма, то на ногах во время роста ноготь может впиваться в кожу и травмировать ее, вызывая болезненные ощущения. Также когда ноготь "подстрижен под ноль", можно легко подхватить грибок – бактерии будут комфортно себя чувствовать на открытой незащищенной коже.

Пренебрегать кремами для ног. Многие девушки даже с красивым маникюром не могут похвастаться здоровыми ногами: трещины, мозоли, сухость. Чтобы избавиться от этих проблем, нужно ежедневно использовать специальные крема для ног, которые обеспечат питание и увлажнение твоим ножкам.