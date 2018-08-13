Преображение Мэрайи Кэри: как изменилась жизнь певицы и сама певица после бандажирования желудка

Пользователи сети отметили, что Мэрайя выглядит чуть ли не лучше, чем 20 лет назад. Для морской прогулки Кэри выбрала обтягивающее коралловое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, пишет Spletnik.ru.

Как гордо сообщила Кэри одной из своих подруг, за последние месяцы она похудела на 20 с лишним килограммов. А все благодаря тому, что в конце прошлого года она решилась на "рукавную гастропластику". Во время операции, которая длится полтора часа и проводится под общим наркозом, хирург удаляет большую часть желудка (85 процентов). В результате орган приобретает форму узкой трубки объемом 100–200 миллилитров. Поскольку пища идет через узкий и длинный желудок, она преодолевает высокое сопротивление и надолго задерживается в нем. В результате у человека возникает стойкое чувство насыщения, даже если он съел очень небольшое количество пищи.

У операции немало и минусов. В десяти процентах случаев развивается дефицит витамина B12, половина пациентов после операции страдают изжогой, могут возникнуть и другие осложнения. После рукавной резекции желудка возникает болевой синдром, поэтому в течение первой недели пациент может принимать обезболивающие средства. У некоторых после процедуры возникает расстройство пищеварительной системы и диарея.

Результат уменьшения объема желудка у певицы стал заметен не сразу, поэтому Кэри все же пришлось подключить диету с высоким содержанием белков. Она стала есть больше своего любимого "дикого" лосося с каперсами и морепродуктов. А десерты и все прочие продукты, содержащие рафинированный сахар, она безжалостно выкинула из рациона.

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Aug 12, 2018 at 1:48am PDT