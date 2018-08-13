Письмо читательницы: нашу семью разрушил тренинг личностного роста

«Мне через два месяца исполнится сорок лет. Я не знаю, как мне жить дальше: две недели назад мой муж сказал мне, что не любит меня и никогда не любил... Мы прожили вместе 16 лет, у нас трое детей младшему всего четыре года. Для меня это было сильным ударом!

Я не умею жить одна, я никогда не работала, занималась семьей, мужем, детьми. Сейчас ненавижу себя за то, что не развивалась, не занималась собой в плане самостоятельности... Мне страшно, что будет дальше... Ну ладно, разлюбил, но заявить о том, что и не любил… Это очень больно! Говорит, ошибся, думал, что это любовь, а, оказалось, нет, пишет Клео.