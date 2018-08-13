Мать с опытом: чем третий декретный отпуск Кейт Миддлтон отличается от двух предыдущих

К счастью, опасения оказались напрасными, так как Миддлтон достаточно регулярно появляется на публике, пусть некоторые ее выходы и не считаются официальными. По традиции, которая существует в королевской семье, молодые матери могут брать отпуск по уходу за новорожденным малышом длительностью до шести месяцев, однако решение Кейт воспользоваться этим правом было несколько неожиданным, пишет Fabiosa.ru.

Напомним, после рождения Джорджа и Шарлотты она довольно быстро возвращалась к своим обязанностям, оставляя сына и дочь на попечение нянь. Решение взять полноценный отпуск было продиктовано не только тем, что в семье появился еще один требующий внимания матери малыш, но и для того, чтобы провести больше времени со старшими детьми.

Как сообщали некоторые СМИ, Миддлтон полагала, что слишком быстро возвращалась к общественной жизни после рождения Джорджа и Шарлотты. Возможно, это – одна из причин, по которым она хотела бы в полной мере насладиться отпуском благодаря маленькому Луи. Это и стало одним из его знаковых отличий от предыдущих.

Также в сравнении с предыдущими двумя декретными отпусками Кейт гораздо быстрее стала бывать на публике. Напомним, ее первый официальный выход состоялся менее чем через месяц после появления малыша на свет – герцогиня не могла пропустить важное семейное событие, свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, равно как и некоторые следующие за ним. Так, после рождения старших детей Миддлтон в буквальном смысле на долгие недели исчезала из поля зрения, хотя и возвращалась к обязанностям ранее допустимого срока.