Ребенку, рожденному с четырьмя ногами и двумя позвоночниками, сделали операцию по удалению паразитического двойника

Маленькая девочка из Африки нуждалась в хирургическом вмешательстве. Однако местные врачи не могли сделать такую операцию. Ребенка в возрасте 10 месяцев направили в Соединенные Штаты, пишет Fabiosa.ru.

Доминик поступила в детский госпиталь (Advocate Children's Hospital) в Иллинойсе, где ей провели обследование, необходимые предварительные процедуры и саму операцию. Она длилась около шести часов.

К счастью, все прошло хорошо, без осложнений, и малышку отправили домой, на родину. Ее родители и три сестры взволнованно ждали в аэропорту Абиджана. Они очень хотели увидеть малышку в первый раз после удаления лишних ног и позвоночника.

Доминик родилась с паразитическим двойником, нижняя половина которого выступала из шеи и спины ребенка. В видеоролике объяснено, что если операция не была бы выполнена, то пострадали бы сердце ребенка и легкие.