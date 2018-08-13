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Личный опыт: уборка, меняющая дом и сознание по методу КонМари

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Гардероб. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Иногда у каждого из нас возникает ощущение, что все вещи в доме начинают просто давить на нас. Даже если буквально вчера ты провел генеральную уборку. Все это потому, что к уборке стоит подходить более основательно, ведь то, что окружает нас в нашем доме каждый день, влияет и на настроение, и на общее самочувствие, и даже на мировоззрение.

Специалист по организации быта из Японии Мари Кондо разобрала уборку на мелкие кусочки, и написала целую книгу "Магическая уборка", в которой объяснила, как нужно убирать, чтобы изменить свой дом и жизнь к лучшему. Советами Мари уже воспользовались десятки тысяч людей, которые впоследствии действительно заметили в себе положительные внутренние перемены, пишет Ihappymama.ru.

Своим опытом уборки по методу МариКон поделилась блогер и книголюб Даша. Как на нее повлияла эта методика – смотрите в ее влоге.

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