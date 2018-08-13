Каблуки летом: десять полезных советов по спасению женских ног

Совет №1: Заморозьте туфли

За полчаса до выхода положите обувь на каблуках в морозилку. Согревшись, «задеревеневшая» от мороза кожа примет форму вашей ноги – носить такую обувь станет гораздо приятнее, пишет Goodhouse.ru.

Если туфли немного вам жмут, положите внутрь обуви пакет с водой и поставьте ее на ночь в морозилку. Заледеневшая вода увеличится в объеме и растянет кожу.

Совет №2: Приклейте обувь к ноге

Если нога постоянно скользит внутри обуви, доставляя вам неудобства и боль, закрепите ее на месте с помощью двустороннего скотча. Наклейте его в области пальцев в несколько рядов, снимите защитный слой и наденьте обувь – такой защиты от водянок и мозолей хватит минимум на неделю постоянного ношения.

Совет №3: используйте Защитные вкладыши

Присмотритесь к специальным вкладышам для обуви на высоком каблуке, которые продаются в аптеках. Они могут быть выполнены из силикона или ткани.

Первый вариант подойдет для открытой обуви. Второй (в виде носочков для верхней части стопы) можно носить с закрытыми моделями туфель и босоножек. Оба варианта считаются прекрасной профилактикой мозолей и потертостей.

Регулярно промывайте защитные вкладыши в теплой воде с мылом – грязь и пот создают благоприятную среду для размножения грибков и бактерий.

Совет №4: нанесите Увлажняющий крем

За 30-40 минут до выхода вотрите в кожу ног увлажняющий крем. Это предотвратит ее натирание - особенно, если вы планируете надеть новую обувь.

Совет №5: воспользуйтесь присыпкой

Детская присыпка прекрасно впитывает излишнюю влагу и уменьшает трение стопы. Обработайте ей всю поверхность обуви изнутри (излишки вытряхните в мусорное ведро) и нанесите немного средства на кожу ног.

Совет №6: Свяжите пальцы

Боль, возникающая при длительном ношении обуви на высоком каблуке, развивается из-за передавливания нерва, проходящего между третьим и четвертым пальцем. Чтобы избавиться от неприятных ноющих ощущений в стопе, соедините их с помощью лейкопластыря.

Но не переусердствуйте со сдавливанием, иначе вы рискуете нарушить кровоток в конечностях.

Совет №7: Не снимайте обувь!

Даже если вы ощущаете сильную боль в ногах, постарайтесь не снимать туфли до тех пор, пока не доберетесь домой. Как только вы это сделаете, передавленные стопы тут же начнут отекать, и вы уже вряд ли сможет надеть туфли обратно, не испытывая при этом адские муки.

Совет №8: нанесите дезодорант

Чтобы обувь не натирала, перед выходом обработайте все проблемные места на ногах роликовым дезодорантом.

Совет №9: Немного вандализма

Вы чувствуете, как сильно ноги напрягаются при хождении на каблуках по скользкому полу в вашем офисе? Чтобы придать уверенность походке и снять излишнюю нагрузку на стопу, потрите подошву новой обуви наждачной бумагой. Это улучшит сцепление с поверхностью пола и избавит вас от необходимости семенить мелкими шажками, от которых ноги начинают ныть уже через минуту.

Совет №10: Расслабьтесь

После утомительного дня побалуйте ваши ножки лечебной ванночкой. Добавьте в воду морскую соль, мяту, лаванду или розмарин – травы обладают успокаивающим эффектом, а соль подсушивает ранки и трещины на коже.

Чтобы снять отеки, залейте несколько ложек сухой ромашки кипятком, дайте отвару настояться, затем добавьте в него теплой воды и одну столовую ложку меда. Держите ноги в ванночке не менее 15 минут.