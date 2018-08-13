Каблуки летом: десять полезных советов по спасению женских ног

Целый день на каблуках – большое испытание для женских ног в любое время года, а летом особенно. В жару кожа потеет, раздражается от трения и излишка влаги. Если к вечеру вы уже просто мечтаете о том, чтобы снять ненавистную обувь – эти советы вам точно пригодятся.
Совет №1: Заморозьте туфли
За полчаса до выхода положите обувь на каблуках в морозилку. Согревшись, «задеревеневшая» от мороза кожа примет форму вашей ноги – носить такую обувь станет гораздо приятнее, пишет Goodhouse.ru.
Если туфли немного вам жмут, положите внутрь обуви пакет с водой и поставьте ее на ночь в морозилку. Заледеневшая вода увеличится в объеме и растянет кожу.
Совет №2: Приклейте обувь к ноге
Если нога постоянно скользит внутри обуви, доставляя вам неудобства и боль, закрепите ее на месте с помощью двустороннего скотча. Наклейте его в области пальцев в несколько рядов, снимите защитный слой и наденьте обувь – такой защиты от водянок и мозолей хватит минимум на неделю постоянного ношения.
Совет №3: используйте Защитные вкладыши
Присмотритесь к специальным вкладышам для обуви на высоком каблуке, которые продаются в аптеках. Они могут быть выполнены из силикона или ткани.
Первый вариант подойдет для открытой обуви. Второй (в виде носочков для верхней части стопы) можно носить с закрытыми моделями туфель и босоножек. Оба варианта считаются прекрасной профилактикой мозолей и потертостей.
Регулярно промывайте защитные вкладыши в теплой воде с мылом – грязь и пот создают благоприятную среду для размножения грибков и бактерий.
Совет №4: нанесите Увлажняющий крем
За 30-40 минут до выхода вотрите в кожу ног увлажняющий крем. Это предотвратит ее натирание - особенно, если вы планируете надеть новую обувь.
Совет №5: воспользуйтесь присыпкой
Детская присыпка прекрасно впитывает излишнюю влагу и уменьшает трение стопы. Обработайте ей всю поверхность обуви изнутри (излишки вытряхните в мусорное ведро) и нанесите немного средства на кожу ног.
Совет №6: Свяжите пальцы
Боль, возникающая при длительном ношении обуви на высоком каблуке, развивается из-за передавливания нерва, проходящего между третьим и четвертым пальцем. Чтобы избавиться от неприятных ноющих ощущений в стопе, соедините их с помощью лейкопластыря.
Но не переусердствуйте со сдавливанием, иначе вы рискуете нарушить кровоток в конечностях.
Совет №7: Не снимайте обувь!
Даже если вы ощущаете сильную боль в ногах, постарайтесь не снимать туфли до тех пор, пока не доберетесь домой. Как только вы это сделаете, передавленные стопы тут же начнут отекать, и вы уже вряд ли сможет надеть туфли обратно, не испытывая при этом адские муки.
Совет №8: нанесите дезодорант
Чтобы обувь не натирала, перед выходом обработайте все проблемные места на ногах роликовым дезодорантом.
Совет №9: Немного вандализма
Вы чувствуете, как сильно ноги напрягаются при хождении на каблуках по скользкому полу в вашем офисе? Чтобы придать уверенность походке и снять излишнюю нагрузку на стопу, потрите подошву новой обуви наждачной бумагой. Это улучшит сцепление с поверхностью пола и избавит вас от необходимости семенить мелкими шажками, от которых ноги начинают ныть уже через минуту.
Совет №10: Расслабьтесь
После утомительного дня побалуйте ваши ножки лечебной ванночкой. Добавьте в воду морскую соль, мяту, лаванду или розмарин – травы обладают успокаивающим эффектом, а соль подсушивает ранки и трещины на коже.
Чтобы снять отеки, залейте несколько ложек сухой ромашки кипятком, дайте отвару настояться, затем добавьте в него теплой воды и одну столовую ложку меда. Держите ноги в ванночке не менее 15 минут.
Боль в ногах поможет снять расслабляющий массаж. Разомните стопу мягкими движениями, затем проденьте пальцы рук сквозь пальцы ног и подержите их в таком положении в течение 5-7 минут. Это поможет восстановить кровообращение и снять нагрузку с нервов.