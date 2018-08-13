Звездный стилист рассказал о необычных, но эффективных средствах для ухода за волосами

Звездный стилист Мартин Холмс - участник многочисленных телешоу, личный стилист музыкантов группы The Muse и член Сообщества британских парикмахеров - считает, что процедуры по уходу за волосами не должны ограничиваться салонными средствами. В его арсенале есть рецепты, доступные каждой женщине – от лукового сока до дождевой воды, передает Goodhouse.ru.

Для роста

«Лук богат серой, стимулирующей волосяные фолликулы», - говорит Мартин. Чтобы волосы хорошо росли, один раз в неделю делайте такую процедуру: вотрите луковый сок в кожу головы, оставьте его минимум на 10 минут, а затем хорошо прополосните волосы чистой водой.

Для блеска

Чтобы волосы блестели, используйте для мытья дождевую воду, советует Мартин. «В дождевой воде, в отличие от водопроводной, не содержатся химикаты. Она хорошо удаляет остатки шампуня и придает волосам естественный блеск», - говорит он. А для большего эффекта Мартин рекомендует ополаскивать волосы раствором яблочного уксуса.

Еще одно хорошее средство, которое звездный стилист часто рекомендует своим клиентам, - маска из 1 ст. л. меда, 1 ст. л. оливкового масла и 2 ч. л. молотого кофе. Нанесите получившуюся пасту на корни волос и оставьте на 20 минут, а затем тщательно промойте волосы чистой водой.

Обладательницам рыжих волос Мартин предлагает использовать вместо ополаскивателя натуральный клюквенный сок, как это делает актриса Николь Кидман. Он делает волосы блестящими и насыщает их цветом.

От статического напряжения

Чтобы снять статическое электричество с поверхности, потрите их от корней до кончиков салфетками с антистатической пропиткой. Не забудьте про расческу – ее также необходимо обработать.

Если волосы зимой сильно пушатся, после мытья волос сушите их не полотенцем, а тканью из чистого хлопка (подойдет даже обычная хлопковая футболка).

От перхоти

Мартин предлагает своим клиентам отказаться от дорогостоящих средств от перхоти и заменить его на обычный аспирин. «Измельчите три таблетки и смешайте их с двумя чайными ложками вашего шампуня. Такое усиленное средство снимет воспаление и поможет очистить кожу головы от чешуек».

Для силы и здоровья