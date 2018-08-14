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  • У девушки склеились веки и она лишилась ресниц: читайте, как прошел неудачный поход в салон красоты

У девушки склеились веки и она лишилась ресниц: читайте, как прошел неудачный поход в салон красоты

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Фото иллюстративное

ФОТО: ScanPix

Жительница таиландского города Пхукет осталась без ресниц по вине суперклея. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя Беньяпа Супап (Benyapa Supap) обратилась в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Вместо специального косметического клея косметолог использовала быстросохнущий универсальный, пишет Lenta.ru.

Через несколько минут веки опухли, а затем слиплись, когда женщина моргнула. Несмотря на это, косметолог потребовала за работу 1,5 тысячи бат (40 евро) и лишь затем согласилась дать скидку — 500 бат (6,5 евро).

Чтобы удалить клей, Супап направилась в другой салон. После болезненной процедуры, которая растянулась почти на час, она полностью лишилась ресниц. За это ей пришлось заплатить еще тысячу бат (13 евро).

Женщина утверждает, что обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Ей ответили, что ничем не могут помочь.

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