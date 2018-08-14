KrasotkaК столуИдеальные сырники: нежные и самые творожныеИдеальные сырники: нежные и самые творожные ВидеорецептKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 августа 2018, 12:31ФОТО: facebook.com/pg/vkysnueveschiМножество восторженных откликов получило опубликованное не так давно на YouTube-канале видео приготовления очень вкусных сырников. Рецептом поделилась Ольга Матвей.Ингредиенты: сухой жирный творог - 900 г, сахар - 4-6 ложек, 1 яйцо, 75 г манки, ваниль по вкусу, масло для жарки.Советуем взять на заметку, пишет Rus.tvnet.lv.Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!вкусноготовказавтракрецептысырники