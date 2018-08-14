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Идеальные сырники: нежные и самые творожные Видеорецепт

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ФОТО: facebook.com/pg/vkysnueveschi

Множество восторженных откликов получило опубликованное не так давно на YouTube-канале видео приготовления очень вкусных сырников. Рецептом поделилась Ольга Матвей.

Ингредиенты: сухой жирный творог - 900 г, сахар - 4-6 ложек, 1 яйцо, 75 г манки, ваниль по вкусу, масло для жарки.

Советуем взять на заметку, пишет Rus.tvnet.lv.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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