Узнаете себя? Игра шимпанзе с детенышем стала хитом интернета
14 августа 2018, 12:52
Впервые на видео сняли случай, когда приматы играют в человеческую игру под названием "самолетик", пишет Корреспондент.net.
В Таиланде исследователи запечатлели на видео необычное поведение семьи шимпанзе. Мать-обезьяна играла со своим ребенком в такую же игру, как и люди с малышами. Видео опубликовали на YouTube-канале Tai Chimpanzee Project.
Ученые отметили, что шимпанзе вели себя в семье так же, как и люди. На кадрах видно, как самка держит своего детеныша на вытянутых ногах, немного потряхивая его.
Ролик за несколько дней набрал более 130 тысяч просмотров, передает Rus.tvnet.lv.
Люди делают так же, расставляя руки ребенка, и называют эту игру "самолет". Подобную игру среди шимпанзе ученые увидели и сняли впервые.