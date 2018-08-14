Мальчик проглотил пищалку и стал издавать странные звуки

Родители привели четырехлетнего сына в поликлинику и пожаловались, что мальчик второй день кашляет, периодически посвистывая. В остальном его самочувствие было хорошим, симптомы вирусной инфекции верхних дыхательных путей отсутствовали.

По словам родителей, ребенок стал кашлять после того, как поиграл с игрушечной пищалкой. Рентген показал, что его левое легкое ненормально раздуто. Это могло свидетельствовать об инородном теле в бронхах, которое пропускает воздух в легкое, но мешает ему выйти, пишет Lenta.ru.

Специалисты попытались извлечь застрявший объект при помощи жесткой бронхоскопии. Под общим наркозом в дыхательные пути мальчика ввели бронхоскоп — медицинский инструмент из трубок, соединенных с источником света и аппаратом для искусственной вентиляции легких.