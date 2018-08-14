Десять типов женщин, с которыми знакомится мужчина перед встречей с одной-единственной

В отношениях с такой девушкой мужчине порой кажется, что даже «мисс ревность» лучше, ведь она как минимум постоянно думает о нем, а не о том, в какой пижаме спит двоюродная сестра подруги парня ее подруги.

Тип № 6: девушка — мечта вашей матери

Мужчинам с девушкой такого типа может быть очень комфортно и может даже казаться, что она «та самая». Но все радужно ровно до знакомства с его матерью. Стоит мужчине представить их друг другу, как они сразу же находят общий язык и начинают общаться без остановки, совершенно забыв, что есть еще кто-то.

Возможно, скоро у молодого человека может появиться чувство, что девушка в отношениях не с ним, а с его матерью, потому что страсти между ними кипят те еще. Это хорошая партия для матери, но не для мужчины, который ищет «ту самую».

Тип № 7: тревога — ее второе имя

Здоровое беспокойство, как и здоровая ревность, должны быть в нашем мире. Но когда девушка волнуется насчет всего подряд, это начинает напрягать. Она будет звонить молодому человеку бесконечное количество раз в течение дня, чтобы узнать, все ли в порядке. И дело тут не в ревности, а в ее повышенной тревожности.

С одной стороны, это очень внимательная и заботливая особа, но мужчина из-за излишнего контроля сбежит от нее достаточно скоро.

Тип № 8: королева драмы

С девушкой такого типа никогда не бывает скучно — и все благодаря ее эмоциональности. Но здесь тоже не все так просто: она может быть веселой и легкой на подъем, но в то же время не прочь начать ссору на пустом месте. И не исключено, что пара будет расставаться и сходиться несколько раз, ведь мало кто может вынести подобный ураган эмоций.

Да, с такой девушкой не скучно, но от таких эмоциональных всплесков, которые чаще всего не имеют под собой основания, мужчина может устать.

Тип № 9: модница

Эффектная, стильная и всегда в курсе всех модных событий — именно так можно описать девушек этого типа. Они всегда знают, что модно и как одеться, чтобы приковывать к себе взгляды. Это спутница, за внешний вид которой никогда не стоит переживать.

Единственное, что может здесь случиться, — это ее желание «подчистить» гардероб своего мужчины, чтобы и он был «в тренде». А расставаться с любимой футболкой, которой лет пять, но «она все равно как новая», мужчине будет ой как нелегко.

Тип № 10: королева красоты

Такая девушка, как и «модница», — та еще красотка с обложки. Девушка, которая сводит с ума всех мужчин и заставляет их головы поворачиваться на 180°. Мужчина, состоящий в отношениях с такой дамой, иногда даже удивляется, почему она обратила внимание именно на него.

Но все бы ничего, если бы не дефицит общих тем. Как бы красиво вы ни смотрелись, в какой-то момент вскроется то, что вам совершенно не о чем поговорить. А такие отношения, увы, обречены.

Та самая

Мужчины все разные, как и девушки, поэтому та единственная для каждого будет своя, не похожая на других. Для одного мужчины девушка окажется «той самой», а для другого она будет просто представительницей одного из типов, о которых говорилось выше.

Но «та самая» — это девушка, которая смеется над шутками своего парня, а он — над ее; та, с которой вкусы в фильмах, музыке, искусстве иногда расходятся кардинально, но даже в таком случае у пары есть общие любимчики. Она хорошо ладит и с матерью молодого человека, и с его друзьями; в меру ревнива и эмоциональна. Она та, которую он заслужил, пройдя интересный путь общения с представительницами каждого типа.