Эти фрукты и овощи нужно мыть особенно тщательно

С детства мы слышали о том, что перед употреблением фрукты и овощи необходимо хорошенько промыть под краном. По данным экспертов, мытье фруктов и овощей защищает человека от заражения такими бактериями, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Но иногда возникает ощущение, что мы напрасно тратим время и воду, а кроме того, неясно, сколько именно нужно мыть те или иные продукты. Ответы на этот вопрос дал специалист в области здорового питания из Университета Огайо Дрю Паттерсон. Он подчеркнул, что арбуз, к примеру, необходимо мыть не менее 10 секунд, а о некоторых других фруктах можно так не беспокоиться, пишет Medikforum.ru.

Начнем с фруктов и овощей, которые имеют пористое покрытие, то есть маленькие дырочки, через которые туда может попасть воздух или жидкость. Им необходимо самое большое наше внимание и мытье проточной водой на протяжении не менее 10-20 секунд. В частности, это касается огурцов, а также клубники и овощей, имеющих корни, вроде зеленого лука. Овощи и фрукты с кожурой вроде арбузов и яблок не требуют долгого мытья - вполне достаточно всего 5-10 секунд. Арбуз лучше не обливать водой понапрасну, а хорошенько протереть, тем самым стирая с его поверхности какие-либо следы грязи. Что касается фруктов, у которых необходимо снимать кожуру перед их употреблением, например, апельсинов и бананов, то их мыть вообще не нужно. Дело в том, что бактерии через подобную кожуру просто не проникнут.