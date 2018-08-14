Необычный признак плохого здоровья ребенка

Научные специалисты из Университета Новой Англии решили выяснить по силе хвата детей их будущее здоровье и собрали для участия в эксперименте группу из 235 девятилетних школьников. В результате исследователи констатировали, что «сила хвата детей может предсказывать, насколько здоровыми они будут через несколько лет», пишет Medikforum.ru.

Испытуемым измерили силу хвата и сопоставили ее величину с индексом здоровья у каждого ребенка. Индекс здоровья - это рост, вес, давление, уровень сахара, жира. Замеры этих показателей работы организма производились дважды с интервалом в два года.

Оказалось, что у детей, чей хват был более слабым, все эти параметры отличались негативной характеристикой. В частности, у таких участников фиксировали повышенное давление, высокий уровень жиров и холестерина в крови.

Для измерения силы хвата используют ручной динамометр. Отметим, что показатели динамометра также применяются как отражатель физического ослабления в пожилом возрасте.