Необычный признак плохого здоровья ребенка

Узнать, насколько здоровым ребенок будет через несколько лет, можно по его силе хвата: если она слабая, это предвещает проблемы с организмом. Данное заключение ученых опубликовал Journal of Pediatrics.
Научные специалисты из Университета Новой Англии решили выяснить по силе хвата детей их будущее здоровье и собрали для участия в эксперименте группу из 235 девятилетних школьников. В результате исследователи констатировали, что «сила хвата детей может предсказывать, насколько здоровыми они будут через несколько лет», пишет Medikforum.ru.
Испытуемым измерили силу хвата и сопоставили ее величину с индексом здоровья у каждого ребенка. Индекс здоровья - это рост, вес, давление, уровень сахара, жира. Замеры этих показателей работы организма производились дважды с интервалом в два года.
Оказалось, что у детей, чей хват был более слабым, все эти параметры отличались негативной характеристикой. В частности, у таких участников фиксировали повышенное давление, высокий уровень жиров и холестерина в крови.
Для измерения силы хвата используют ручной динамометр. Отметим, что показатели динамометра также применяются как отражатель физического ослабления в пожилом возрасте.
«Сила хвата может быть валидным биомаркером вероятности развития различных заболеваний: сердечно-сосудистых или нарушений обмена веществ. Более сильные дети не только оказались значительно более здоровыми, они чаще улучшали свое здоровье, избавляясь от одного или нескольких факторов риска за период наблюдений», - отметили авторы проекта.