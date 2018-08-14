Воздушные шарики вылечат женщин от бесплодия

Крошечные воздушные шарики, наполненные горячей водой, могут помочь миллионам женщин решить проблемы с фертильностью. Эта радикальная методика лечения, как ожидается, также будет эффективна при борьбе с угревой сыпью, ростом волос на лице и лишним весом - ведь все это вызывается синдромом поликистоза яичников. По статистике, с данным расстройством сталкивается каждая пятая женщина. 30 добровольцев привлечены к клиническим исследованиям в Имперском колледже Лондона, в ходе которого будет проверена эффективность так называемых шариков, которые по размеру не больше рисового зерна, пишет Medikforum.ru.

Если это исследование окажется успешным, то новая разновидность лечения синдрома поликистоза яичников, занимающая по продолжительности всего один час, сможет самым существенным образом улучшить показатели зачатий и беременностей среди десятков тысяч россиянок. Данная процедура предназначена для улучшения реакции организма на инсулин. Дело в том, что 70% случаев СПКЯ связаны с резистентностью к инсулину, при которой клетки организма становятся менее чувствительными к гормону, помогающему мышцам абсорбировать сахар из крови и использовать его в качестве топлива. По мере роста резистентности поджелудочная железа начинает производить все больше инсулина, он скапливается в женском организме, это приводит к прибавке веса, акне и многим другим нарушениям.