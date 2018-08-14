Почему «невыносимые» женщины умнее всех остальных

Если в какой-то момент вас назвали невыносимой, можете успокоиться и воспринимать это как комплимент, поскольку научное исследование доказало, что такие люди не только умные, но часто имеют гораздо более деликатный характер в отношениях и дружбе, пишет Utópico.
Исследование было проведено в Новом Уэльсе, Австралия, и подтверждает, что женщины с сильным темпераментом часто умнее, не только рационально, но и эмоционально, пишет Lifter.com.ua.
Специалисты показали, что среди основных преимуществ этого несколько негативного аспекта является улучшение памяти и сокращение предрассудков, а также увеличение личной мотивации для достижения собственных целей.
Сложные люди склонны принимать более объективные решения, то есть предпочитают больше полагаться на рациональный, а не на эмоциональный аспект.
Джо Форгас, ведущий автор исследования, говорит, что невыносимые женщины обычно более остро осознают, что происходит вокруг них, и что они наблюдают и анализируют детали не только для себя, но для других людей.
Проблема с разочарованными и сложными людьми заключается в том, что они неустанно заботятся о результатах. Эти качества обусловлены не только мощным темпераментом, но и реальной заботой о том, чтобы все было хорошо.
Сентиментальные и романтичные люди чаще терпят неудачи, чем разочарованные циники. А все потому, что они принимают решения более эмоционально, а не рационально, как мизантропы.
«Хотя позитивный юмор, по-видимому, способствует творчеству, гибкости и сотрудничеству, капризность активизирует более тщательный и избирательный образ мышления, заставляя человека уделять больше внимания внешнему миру», - говорит Форгас.