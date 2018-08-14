Почему «невыносимые» женщины умнее всех остальных

Исследование было проведено в Новом Уэльсе, Австралия, и подтверждает, что женщины с сильным темпераментом часто умнее, не только рационально, но и эмоционально, пишет Lifter.com.ua.

Специалисты показали, что среди основных преимуществ этого несколько негативного аспекта является улучшение памяти и сокращение предрассудков, а также увеличение личной мотивации для достижения собственных целей.

Сложные люди склонны принимать более объективные решения, то есть предпочитают больше полагаться на рациональный, а не на эмоциональный аспект.

Джо Форгас, ведущий автор исследования, говорит, что невыносимые женщины обычно более остро осознают, что происходит вокруг них, и что они наблюдают и анализируют детали не только для себя, но для других людей.

Проблема с разочарованными и сложными людьми заключается в том, что они неустанно заботятся о результатах. Эти качества обусловлены ​​не только мощным темпераментом, но и реальной заботой о том, чтобы все было хорошо.

Сентиментальные и романтичные люди чаще терпят неудачи, чем разочарованные циники. А все потому, что они принимают решения более эмоционально, а не рационально, как мизантропы.