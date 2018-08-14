Пять способов чувствовать себя более уверенной в своем теле

Общество ценит более стройные тела, потому нужно много усилий, чтобы быть уверенными в своем теле. И вот пять упражнений, чтобы этого добиться:

1. Выражай благодарность своему телу.

Вместо того, чтобы фокусироваться на недостатках, сосредоточься на том, что твое тело может делать, и выражай ему благодарность за это. Те бедра, которые ты ненавидишь? Скажи им спасибо за их силу, которая помогла тебе забраться на ту высокую гору, откуда ты наблюдала самый прекрасный из своих закатов. Скажи им спасибо за то, что помогают носить твоего ребенка (или собаку, кота, или просто тяжелую коробку), за то, что помогают расслабиться, когда ты делаешь растяжку на йоге, пишет Soulpost.ru.

Может быть, трудно почувствовать благодарность к той части тела, которую ты всю жизнь не любила. Подумай о тех частях тела, которые не связаны с внешностью — легкие, сердце, мозг. Просто возьми книгу по анатомии человека, и ты удивишься, сколько всего фантастичного делает твой организм.

2. Радостно двигай своим телом.

Лучший способ усилить благодарность за свое тело — это смотреть, чего оно может достичь. Бегай, танцуй, растягивайся, подтягивайся, плавай, лазай по горам…просто двигай своим телом! Главное, делай это с радостью! Не уверена, мотивируешься ты похудением или наслаждением? Просто подумай: если бы ты уже была довольна своим телом, ты бы этим занималась?

3. Выброси весы.

В конце концов, весы ничего не говорят о твоем здоровье, ценности как личности. Не должны они диктовать и твое счастье. Нужно больше мотивации? Вот 4 причина выбросить весы.

4. Что ты любишь в себе?

В тебе определенно есть много всего достойного любви, но когда ты пялишься на свои недостатки в зеркале, это может быть тяжело. Так что записывай свои достоинства и плюсы, чтобы всегда напоминать себе о них.

Твое тело — это лишь крошечная часть твоей личности, и вероятно самая незначительная. Так что запиши достоинства своего характера, свои навыки и достижения. Что твоим близким нравится в тебе? Еще лучше — написать это не стикерах и повесить на зеркале, чтобы по-настоящему увидеть себя.

5. Злись.