Семь "невинных" комплиментов, которые на самом деле являются оскорблениями. Не дайте себя в обиду!

1. "Для своего возраста ты хорошо выглядишь"

Вроде бы ничего криминального. Но, когда человек слышит эту фразу, он задумывается о своем возрасте, а не о внешнем виде: "Может, я и выгляжу лучше, чем мои ровесницы. Но мне уже не 20. И приятнее от комплимента не становится". Любая женщина хочет выглядеть замечательно вне зависимости от возраста, пишет Fabiosa.ru.

2. "Ты сегодня такая красивая"

Слово «сегодня» убираем из своих комплиментов. Когда вы его употребляете, людям кажется, что вы сравниваете их с ними в прошлом: "До этого я, получается, выглядела некрасиво и только СЕГОДНЯ красавица. А вчера?". Если употребляете временные рамки, то привязывайтесь не к внешности, а к настроению: «Ты сегодня просто светишься от счастья».

3. "Ты так похудела. Пухленькой ты мне нравилась больше"

Мы любим, когда нас принимают такими, какие мы есть. Но вряд ли похудевшая девушка захочет слышать эти слова, когда она счастлива в своем новом теле.

4. "Зато ты добрая, талантливая, веселая"

Слово "зато" в комплиментах указывает на недостатки человека: "У тебя большой нос, зато красивые глаза", "Ты некрасивая, зато добрая". В общем, утешения тут так себе.

5. "Это платье тебя стройнит"

Не намекайте женщине на то, что в другом платье она не так стройна. Если хотите сделать комплимент наряду, скажите лучше, что у нее отличный вкус.

6. "Ты отлично водишь для женщины", "Ты отлично готовишь для мужчины"

Негативный стереотип и сексизм - вот как можно трактовать этот комплимент.

7. "Ты готовишь вкусно, как моя мама"

Вряд ли для женщины сравнение с мамой мужчины можно считать комплиментом. Мало кто хочет, чтобы сильный пол видел в ней мать, а не любимую женщину.

Как отвечать на сомнительные комплименты

1. Игнорируйте

Если человек пытается заполучить ваше внимание и ничего лучше не придумал, чем уколоть вас, тогда лучше промолчите. Не отвечайте на мнение, которое вы считаете неважным.

2. Поблагодарите

Поблагодарите человека за комплимент, если он хочет подбодрить, но получается неуклюже: "Хорошо, что тот парень ушел, он мне никогда не нравился. Он тебя недостоин". Если вы не хотите открывать человеку подробности вашей истории, просто поблагодарите.

3. Признайте то, что вам понравилось

Чтобы подавить агрессивную часть комплимента, поблагодарите человека за то, что вам в его словах понравилось. К примеру, на "ты сегодня выглядишь лучше, чем вчера" ответьте "спасибо, я действительно выгляжу сегодня хорошо". А на вторую часть комплимента не реагируйте.

4. Покажите, что вам неприятно

"Наконец-то у тебя талия видна. Хорошие штаны", - произносит подруга. Скажите ей, что этот комплимент вам неприятен.

5. Используйте чувство юмора

Отвечайте на сомнительные комплименты с юмором. "Наконец-то нормально оделась", - говорит подруга. "Всегда беру пример с тебя", - используйте тонкий троллинг.