Как гаджеты и электроника могут навредить развитию детей и негативно отозваться в будущем

Чему нас учит технический гений?

Знаете ли вы, что основатель Apple, Стив Джобс, придерживался очень строгих правил, когда дело касалось определения временных рамок для занятий своих детей? Хотя его имя связано с крупнейшей технической революцией нашего века, он также понимал важность сохранения жизни и здоровья маленьких детей, пишет Fabiosa.ru.

В 2011 году в интервью «Нью-Йорк таймс» он рассказал журналисту Нику Билтону, что использование различного рода устройств ограничено в их доме. Если технический гений Джобс говорит про необходимость свести время воздействия излучающих экранов к минимуму, значит, у него должна быть веская причина на это.

Как электронные устройства влияют на детей

По данным Американской академии педиатрии (ААП), родителям настоятельно рекомендуют запретить малышам в возрасте до двух лет смотреть телевизор или на экраны других устройств. В возрасте от 2 до 5 лет дети могут смотреть на них не дольше одного часа в день.

Эта же академия в 2016 году внесла уточнения, что дети в возрасте до 18 месяцев вообще не должны быть знакомы с такими устройствами. Они объяснили, что для детей младше 2 лет важное значение имеют практические навыки для развития ума, речи, моторики и социальное взаимодействие.

Когда дети тратят слишком много времени на различные гаджеты, они пропускают важные для них взаимодействия, которые помогают освоить познавательные, речевые, двигательные и социально-эмоциональные навыки.

Это то, чему дети не смогут научиться у цифровых носителей. Поэтому так важно, чтобы малыши проводили больше времени в общении с родителями или воспитателями, нежели с безмолвными экранами, объясняют в AAП.

Общение с детьми улучшает их словарный запас

В 2014 году в Science Daily было опубликовано исследование, согласно которому дети, очень рано познакомившиеся с электронными устройствами, испытывали трудности с вербальной коммуникацией и недостатком лексики.

Наблюдались дети в возрасте трех лет и младше с целью выяснить, имеют ли цифровые устройства какие-либо преимущества в развитии малышей. Было обнаружено, что младенцы, которые подвергались воздействию электроники и играли в «не образовательные игры», показывали более низкую речевую активность. И это шло в разрез с убеждениями большинства людей.