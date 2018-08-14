Ученые обнаружили более глубокое сходство между матерью и дочерью — не только внешнее

Фумико Хёфт, доцент кафедры психиатрии Калифорнийского университета, первым провел исследование структур головного мозга биологических родителей и их детей с помощью МРТ. В результате он пришел к выводу, что структура мозга и аффективные расстройства генетически передаются от матерей к дочерям, пишет Fabiosa.ru.

Особенности циркуляции нервных импульсов между корой больших полушарий и элементами лимбической системы мозга, которая ответственна за регулирование эмоций и, в свою очередь, связана с проявлением симптомов депрессии, с большей вероятностью передаются от матери к дочери, чем от матери к сыну, или от отца к любому из его потомков.

Это открытие подразумевает, что, с одной стороны, мать способна лучше понимать, что переживает ее дочь, чем любой другой член семьи, поскольку она может представить себя в тех же обстоятельствах и пережить похожие эмоции.

С другой стороны, подобный тип кортико-лимбического взаимодействия может также означать, что у матери и дочери могут быть одинаковые типы личности. А поскольку эмоции и контроль над ними очень похожи, можно ожидать, что разногласия между родительницей и наследницей ее неврологических особенностей могут выражаться в достаточно бурной форме, если у обеих необузданный темперамент или вспыльчивый характер.

«Уникальность нашего исследования заключается в том, что мы первыми объединили всю семью и отсканировали структуры головного мозга как родителей, так и детей, чтобы посмотреть, насколько похожи их нейронные сети», - отметил Фумико Хёфт.

Возможно, это подтверждает расхожую в обществе мысль, что матери, как правило, отдают предпочтение дочерям, а отцы более связаны со своими сыновьями.