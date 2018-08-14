Утомление из-за развода обернулось смертельным раком

Летом 2016 года 32-летняя англичанка Кейт Сталлард проходила через развод после брака, который продлился всего полтора года. Именно в этот момент у женщины появились головные боли и сильное утомление, но сама Кейт списывала их на необходимость адаптироваться к одинокой жизни заново. Однако посреди ночи она вдруг потеряла сознание, после чего ее госпитализировали для подробного обследования. У женщины обнаружили острый промиелоцитарный лейкоз. Более того, врачи сообщили, что рак так сильно ослабил иммунную систему, что это привело к фатальному сепсису, и если женщина немедленно не начнет химиотерапию, то она уйдёт из жизни в течение 48 часов, сообщает Medikforum.ru.

Состояние здоровья Кейт было настолько тяжелым, что у неё даже не было времени заморозить яйцеклетки перед терапией, которая сделала бы ее бесплодной и лишила шансов на материнство. После завершения трех сеансов химиотерапии, из-за которых Кейт провела в больнице 6 недель, женщина смогла войти в состоянии ремиссии. Однако вскоре рак вернулся и поразил центральную нервную систему, что потребовало еще 17 недель химии. Хотя сегодня Кейт не имеет рака в своём организме, она всё равно грустит из-за того, что упустила драгоценное время, которое помогло бы ей стать матерью. И женщина также активно делится симптомами, чтобы предупредить других людей об опасности данной болезни.