Блогер Илья Варламов рассказал и показал, как приготовить идеальный стейк
14 августа 2018, 18:30
«Как приготовить идеальный стейк? Все шаги приготовления стейка в одном видео — от выбора мяса до подачи сочного и вкусного стейка на стол!» - известный блогер Илья Варламов снял новый ролик.
«Вкус хорошо приготовленного мяса — это настоящий кайф. Разбираем тонкости приготовления стейка до малейших деталей, попутно разрушая распространённые мифы о стейках (например, про "мясо с кровью"). Кстати, мясо можно хорошо приготовить и без гриля, на обычной сковородке, главное — вложить в него душу!» - написано под его видео!
Смотрим!