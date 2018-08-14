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Блогер Илья Варламов рассказал и показал, как приготовить идеальный стейк

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Илья Варламов.

ФОТО: Alexander Natruskin / RIA Novosti

«Как приготовить идеальный стейк? Все шаги приготовления стейка в одном видео — от выбора мяса до подачи сочного и вкусного стейка на стол!» - известный блогер Илья Варламов снял новый ролик.

«Вкус хорошо приготовленного мяса — это настоящий кайф. Разбираем тонкости приготовления стейка до малейших деталей, попутно разрушая распространённые мифы о стейках (например, про "мясо с кровью"). Кстати, мясо можно хорошо приготовить и без гриля, на обычной сковородке, главное — вложить в него душу!» - написано под его видео!

Смотрим!

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