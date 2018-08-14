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Отец-одиночка пришел в школу в платье, чтобы его дети отметили День матери

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ФОТО: Facebook

Житель Таиланда Чатчай Панутхай, который один воспитывает двоих сыновей, пошел на необычный поступок ради детей. В День матери, который тайцы отмечают 12 августа, мужчина нарядился в женское платье и пришел в таком виде в школу к сыновьям.

Чатчай хотел, чтобы его дети, пятилетний Озон и трехлетний Имсом, смогли принять участие в традиционном преклонении колен перед матерями в знак благодарности. Но так как его бывшая жена уехала в Европу, роль матери пришлось взять на себя отцу, пишет Deti.mail.ru со ссылкой на Buzzfeed News.

Одна из знакомых Чатчая рассказала, что в школе были порядком удивлены поступком мужчины. Женщина назвала его «матерью года» и добавила: «Кажется, его сыновья даже не поняли, что происходит и почему папа надел платье».

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