Отец-одиночка пришел в школу в платье, чтобы его дети отметили День матери

Чатчай хотел, чтобы его дети, пятилетний Озон и трехлетний Имсом, смогли принять участие в традиционном преклонении колен перед матерями в знак благодарности. Но так как его бывшая жена уехала в Европу, роль матери пришлось взять на себя отцу, пишет Deti.mail.ru со ссылкой на Buzzfeed News.