Приложение для смартфона официально зарегистрировали как противозачаточное

Приложение уже признано в Англии, но в Соединенных Штатах такой «цифровой контрацептив» одобрен впервые, сообщает Health.mail.ru.

Вместе с приложением Natural Cycles пользовательница получает специальный градусник. В основе программы лежит алгоритм, основанный на таких данных, как температура тела и наступление менструации. Приложение вычисляет, когда наступление беременности наиболее вероятно. Женщины могут увидеть, в какие дни им рекомендуется избегать секса или использовать дополнительную защиту.

Приложение разработала Элина Берглунд Шервитцль, член команды физиков, открывших бозон Хиггса. В году за это открытие руководителям была вручена Нобелевская премия.

Отслеживания цикла для определения самого благоприятного дня для зачатия уже давно используется теми, кто хочет забеременеть, или, наоборот, избегает этого. При использовании приложения 15 тысячами женщин выяснилось, что 2 из 100 пользовательниц беременеют не в тот день, который указывался приложением в качестве «опасного».

Алгоритм допускает погрешности, но он все равно эффективнее, чем некоторые другие методы контрацепции.

Несмотря на то что создатели Natural Cycles смогли убедить FDA в его эффективности, как минимум одна больница в Стокгольме начала расследование после того, как зарегистрировала 37 случаев нежелательной беременности среди женщин, использовавших приложение.

«Потребители все чаще обращаются к цифровым технологиям для контроля своего здоровья, и это новое приложение может стать эффективным методом контрацепции, если использовать его осторожно и правильно», — считает Терри Корнелисон, заместитель по вопросам женского директора здоровья Центра медицинского оборудования и радиологии FDA.