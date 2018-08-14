Для многих хозяек одним из самых любимых вариантов постных супов является гороховый суп. Рецепт такого супчика простой, хотя и требует незначительной предварительной подготовки, а именно – горох следует замочить заранее, чтобы он быстрее сварился. Имей в виду: гороховый суп с грибами становится еще вкуснее, если настоится, пишет Lady.tochka.net.

Гороховый суп: рецепт с грибами – ингредиенты:

200 г сухого гороха,

2 л воды,

100 г свежих грибов (шампиньонов),

3 картофелины,

1 луковица,

1 морковь,

2 ст. ложки растительного масла,

пучок зелени,

перец черный молотый по вкусу,

соль по вкусу.

Пошаговый рецепт горохового супа с грибами:

Перед тем как варить гороховый суп сухой горох замочи в холодной воде на 4-5 часов (можно на ночь).

Залей горох свежей водой и поставь вариться. Доведи до кипения, убавь огонь до минимума и вари 1 час. Время варки зависит от сорта гороха.

Пока варится гороховый суп, подготовь овощи. Картофель порежь кубиками. Лук порежь четверть кольцами. Морковь потри на крупной терке. Измельчи зелень. Грибы порежь тонкими пластинками.

На растительном масле спассеруй лук, затем добавь морковь и обжарь 5-7 минут. Отдельно обжарь на растительном масле грибы, чтобы ушла влага.

Когда горох будет практически готов, добавь в кастрюлю картофель и вари 10 минут. Затем добавь зажарку, грибы, зелень, соль, специи и вари еще 5 минут.

Чтобы гороховый суп с грибами был вкуснее, дай ему настояться еще 10 минут. Подавай гороховый суп с зеленью и сухариками.